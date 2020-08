Mi amigo Juan, persona cultivada donde las hubiera, siempre me recomendó emplear los agostos en ir cursos de verano en ciudades con puerto de mar, donde tu única preocupación es el chiringuito comerás al acabar las clases. Carles Puigdemont y Quim Torra, que deben ser las personas más listas de Cataluña porque si no, no se entiende que hayan llegado a presidente, lo tienen claro y se han ido dos días a dar conferencias y clausurar los cursos de la Universidad de Catalana de Verano, aunque como allí son diferentes se celebran en Prada de Conflent, que es un pueblecito en medio de los Pirineos franceses. Puigdemont ha aprovechado para insistir en la vía de la confrontación para lograr la independencia, pero ha omitido cualquier referencia a la de la Cataluña francesa para no molestar a sus anfitriones. Después, se ha dado un paseo de una hora en coche con Torra hasta la tumba de Machado, lugar al que se acerca siempre que visita Cotlliure, según ha confesado en Twitter. Dado que el poeta, además de ser andaluz, no era su abuelo y la tumba no da mucho de sí, las declaraciones del político catalán dejan en el aire algunos interrogantes dignos de estudio en los próximos cursos de la universidad catalana: ¿cuántas veces ha visitado Puigdemont Cotlliure? ¿conoce otros sitios en ese pueblo francés? ¿aprovecharon la excursión a la tumba para comer en la playa? Antes, Casado, que no ha aprovechado el verano en volver a la universidad, ha recriminado a Sánchez desde la playa, con fondo de palmeras y un moreno digno de Gianluca Vacchi, que se fuera a la playa mientras crecen los contagios por coronavirus. Lo que no es una redundancia, sino una contradicción. Echará en falta que no haya escogido una con universidad. Pero como el verano dura lo que tarda en llegar el invierno, que diría Sabina, al inicio del curso le quedan dos telediarios y los responsables autonómicos que no se han ido de vacaciones y protestaron porque les retiraron las competencias durante el estado de alarma reclaman la acción del gobierno central. El próximo verano dos cursos harán furor: el coronavirus en los centros educativos y ¿a qué vacaciones tienen derecho los políticos? Las conclusiones del segundo son urgentes. Todos los años tenemos la misma bronca, aunque hasta los ociosos profesores universitarios que escribimos en prensa sepamos que hay profesiones en los que nunca te las tomas del todo.