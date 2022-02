Vampirozombis

La verdad es que me sorprendes, Panfilito. Tú, que has invertido en pontificar la corrección política las mismas energías que José de Arimatea en dar judaica sepultura a Cristo crucificado, sigues ignorando las más elementales reglas del juego. Reglas que, a diferencia de las que rigen las sociedades jerarquizadas que caracterizó el Principio de Peter, no siempre elevan a personas capaces a sus puestos de máxima incompetencia. Aquí, no son pocos los casos en los que el cargo puede ser ocupado por alguien que no ha demostrado antes la menor de las valías. De hecho, es significativo que el catedrático Laurence J. Peter se hiciera eco de la opinión del profesor Shameless y no incluyera en su estudio a la llamada clase política, a cuyos oscuros mecanismos de promoción dedica el segundo todo un volumen de su extensa obra. Y si no, fíjate en el caso del diputado del PP que ha votado a favor de la reforma laboral cuando tenía orden de votar en contra. Su ejemplo es la prueba palpable de que el holocausto nuclear no lo provocará el general desquiciado de ¿Teléfono rojo? volamos hacia Moscú ni la señora de la limpieza, sino que será responsabilidad de un secretario de Organización poco organizado que confundirá el botón nuclear con el interruptor de la luz, haciendo que a todos nos salten los plomillos. Y es que un error lo tiene cualquiera, pero tres, y en el mismo día, es no estar en lo que se está. Y en esos casos no vale decir que la máquina se ha equivocado, que es lo que no pudo probar el Parlamento vasco en la votación presencial de Irene Novales. Es decir, Panfilito, que, en política, hasta para estar cogiendo alúas hay que tener clase y saber poner cara de póker cuando te preguntan mientras está pensando en las Batuecas. Y ejemplos los tienes de todos los coleres: Ábalos, Iglesias y Rajoy. Unos profesionales como la copa de un pino que no mutaron el rictus tras meter la pata en lugar del dedo. Claro que para entender lo que está pasando tienes que tener en cuenta las extrañas mutaciones que provoca la política sociocomunista de Sánchez, que ha denunciado Casado. Por no hacer las cosas bien, su mordisco ya ni siquiera transforma a sus víctimas en vampiros, seres sensuales y vigorosos, sino en zombis, criaturas de movimientos torpes como el diputado de marras. Cuando consiga crear un híbrido vampirozombi, solo el zumo de la remolacha, que por eso detesta, nos salvará.