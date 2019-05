Vaya, vaya, aquí no había ‘playa’

Playa. La playa es una seña de identidad inevitable de Málaga, como ciudad litoral y además turística. Según Teresa Porras, lugarteniente de confianza del actual alcalde, se trata de una creación del PP: “Cuando el Partido Popular entró a gobernar en esta ciudad no había playas”. Bueno, es todo un descubrimiento para quienes habían estudiado que las playas se formaron tras los periodos glaciares (naturalmente, en esta frase, el matiz clave es “para quienes habían estudiado…”). En todo caso habrá que entender que además de las playas würmienses, que siguen a la Glaciación Würm, están las playas porrienses, que siguen a la glaciación intelectual de la nº2 del alcalde, aunque solapada en el nº3 en la lista del PP, capaz de dejar helado a cualquiera con sus exhibiciones políticas.

Ciertamente Málaga ha tenido playas muy desiguales, más allá del adanismo iletrado de la concejala, porque la construcción del Paseo Marítimo convirtió La Caleta y La Malagueta en una escollera. No obstante, estaban Las Acacias, con un ambiente estupendo en torno a las escolleras de los setenta; y playazos quizá con un entorno deteriorado pero de larga tradición, como El Deo o La Misericordia, donde fue fusilado Torrijos. Por demás, lo que Teresa Porras parece no saber, o quizá sí –las dos hipótesis son igualmente desagradables– es que la gran operación de recuperación de las playas del Paseo Marítimo se produce en 1990, con Pedro Aparicio en la Alcaldía, y es iniciativa de Luis López Peláez, jefe de la Demarcación de Costas. Se comprende que Porras, alumna aventajada de Celia Villalobos, crea que antes del PP no había nada; y sobre todo en los años de Pedro Aparicio. Pero sí, sucedió en el año 5 a.C. (antes de Celia). Siempre se podrá decir, parafraseando a Jesucristo (Lucas 23,34), aquello de “perdónala Señor, no sabe lo que dice”. Lejos de las medallas huecas, sigue siendo un objetivo dotar a las playas de estabilidad y arena menos tosca. Este debería ser un tema de ciudad, si existieran los temas de ciudad.