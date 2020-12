Veintiséis millones de jubilados

Hace unos meses, en Twitter, un excandidato de Podemos al Congreso de Diputados, por Madrid, un tal Adolfo Ranero, que mal rayo lo parta, afirmaba -cito textual-: "Pues si quieren guerra, la tendrán. Ahora, que va a ser sin piedad… Si se desata una guerra civil debemos exterminar sistemática y totalmente a todo miembro y votante de Vox, Cs o PP…". O sea, una fraternal declaración que mandaba al otro mundo a más de nueve millones de españoles.

Días atrás, un ex general de voz edulcorada y con falsete, un tal Francisco Beca, que mal rayo lo parta y lo reparta, pues éste además tiene la obligación constitucional de defendernos y no de fusilarnos, escribía en un grupo de WhatsApp de militares jubilados -cito textual-: "Yo lo he leído (un libro de Pío Moa), como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta".

En fin, 26 millones de fusilados, nueve millones, un millón, una persona… ¡No son demasiados fusilados! Se puede argumentar que todas estas canalladas surgen de mentes calenturientas y extrañamente amuebladas. Se puede pretender justificarlos, apelando al contexto en el que surgen esos escritos, obviando que el contexto ayuda a explicar unos hechos, pero nunca -¡Nunca!- a justificarlos. No vamos a entrar, por tanto, en el tú más o yo menos, ni en el sonsonete de que los fachas españoles son muy fachas y muy malos, o que los rojos españoles son muy rojos y malísimos... Tonterías de estudiantes de primer curso de estulticias y vilezas. Por supuesto, uno es responsable moral, civil y (a veces) penal de sus actos. Gozamos de libre albedrío. Es verdad que, desde el punto de vista de la responsabilidad, no es igual soñar con unos hechos que llevar a cabo esos hechos en el mundo real, pues existe una gradación entre soñar (todos somos inocentes de nuestros sueños, que surgen ajenos a la voluntad consciente), pensar o fantasear (para los cristianos, incluso este acto psíquico que compete al ámbito de la intimidad puede ser causa de pecado, en tanto que interviene la voluntad, aunque no se traduzca en hechos concretos), decir -expresar con palabras algún deseo en público-, escribir -trazar con letras un deseo, pues, además del ámbito público en el que esto se hace, a "la letra" no se la lleva el viento, como a las palabras, sino que tienden a perdurar, a ser lo que son: lo más cercano "de facto" a un acto de conducta-, y, por último, actuar. En consecuencia, expresar un deseo por escrito es un acto que incumbe a la voluntad, a la conciencia, a la moral, a la responsabilidad y, en algunos casos, al código civil y al código penal.

Los más ingenuos pueden creer que lo que late en esos escritos es algún ideal más o menos patriótico, heroico, generoso… Craso error. La maldad no se aviene con ningún ideal noble. Lo que subyace en ellos es lo insoportable, lo terrible, la crueldad, la vileza, el complejo de inferioridad, la maldición de Caín que esas personas llevan dentro.

No hay ideal social y político más noble que el de ponerse del lado de quienes sufren la historia, no de los que, en su obsesión por hacerla, destrozarla o apropiársela, están dispuestos a fusilar y a matar a los que sufren la historia. No nos confundamos.