Vivir en barbecho

El gen garrulo se despereza en otoño. Como no hace frío y seguimos en manga corta se celebra el retraso del puyazo de calefacción y cuello cisne. Desde agosto las tiendas de moda cultivan jerséis para un relente que no llega. La matanza tradicional, la del cochino chacinero, no la de Ucrania, también está ahí al lado a pedir de boca abierta y banco de alimentos. Octubre se deshilacha tras su luna de cazador. En Cenacheriland a pocos días de Halloween no se respira el ambiente de zombis en calabazas. Corren días acatarrados, lo normal es conversar con un tono nasal de trancazo soplamocos. Será porque ando con el síndrome de la cabaña ermitaña. Este año tengo la sensación de que hay menos jaleo para la noche de los muertos. Como que los quebrantos y duelos de coronabicho nos ha dejado el cuerpo para menos broma. Añada la neotiesez sobrealimentada. Vivimos agazapados en la madriguera en un país de viejos que no es para viejos. Con la pirámide poblacional pasa un poco lo mismo, estamos otoñales a un par de pasos de la gran jubilación de los baby boomers. Pero ojo, son pensionistas muy resistentes, hechos de Duralex que se miman más que un bonsái. Paseíto, trote deportivo, cero vicios: ni tabaco y cañita de cerveza de rigor. También vigilan mucho lo que jaman. Libertos financieros con la hipoteca pagada y los hijos despegando del nido. En teoría son jubilados felices que disfrutan de su retiro y tiempo entre la cotización en bolsa del súper y excursiones a lo IMSERSO, es decir a mesa puesta, cama hecha y con un poco de suerte aquagym. Con estas condiciones de buena vida van a cumplir los ochenta años largos y muy pastilleros, por eso tienen la mosca detrás del audífono, cuando leen las noticias, les sube la tensión y el colesterol. La pensión media supera o iguala al salario medio. Surge la pregunta de Plá en plan payés en Nueva York ¿Y todo esto quien lo paga? Da lo mismo ya están instalando las luces navideñas en la Alameda Principal. Le he contado el lado bueno de la tostada, pero en Cenacheriland ya huele a polvorón y polvorín social. Del pelo de la dehesa le hablaba, lo del regreso a la casa en el campo, la chimenea, buenas lecturas y un poquito de internet, conjurando la inflación. Vivir en barbecho, le decía.