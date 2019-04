Vivir a destiempo

Desde que me injertaron el horario de verano ando zombizbajo. Mientras se asienta el otro tiempo, el del cucurucho de helado derretido, veo las manecillas del reloj desfilar como un ejército de hormigas negras. Sólo me falta una esfera de reloj blandengue de las que pintaba Dalí en versión surrealista de la Cenacheriland de las palmeras.

El arreón del calor al frío y vuelta a sudar, tanta luz reventona, azahar, colorín y florón, me sacuden como a un muñeco de trapo con la misma fuerza impertinente de un borracho de Campana. Así de aguafiestas se las gasta la astenia primaveral a cuerpo gentil. Esperando los efectos de las vitaminas que ponen las pilas a esa gente tan sana, dentiblanca y fibrosa que te asalta dando tumbos sonrientes por la tele y el patinete. Con el descentre meteorológico habitual de las primaveras. Añada las disculpas del cronómetro biológico ese, que dicen, que mide los ritmos circadianos. Estamos repartidos entre los seres de madrugón alondra, laboriosos de sol a sol, y los personajes noctámbulos, búhos buscavidas vespertinos, o los que de puro agobio pasan la noche en vela, haciendo cuentas. Memorias de malas decisiones, reproches y oportunidades perdidas. Así andamos quebrados por las prisas y los agobios sorpresivos de última hora. Son las urgencias de un puñado de días con vacaciones o trabajo temporal. Desertar de la rutina tal vez sea en lo único que estemos de acuerdo, porque en lo político volvemos a jugárnosla a los votos dados. Se acercan las elecciones restando protagonismo cofrade ¡Qué penitencia! Ni siquiera la esperanza de disfrutar o recogerse tranquilo. Resignación para distinguir el pregón político de la declaración nazarena. Ya llegó al buzón la postal censal de las elecciones del 28 de abril donde se advierte: "Esta tarjeta será válida también para las elecciones del 26 de mayo, excepto si hay variación en algún dato, en cuyo caso recibirá una nueva…" Suena como una amenaza. Da escalofríos. Y eso que todavía no nos han endilgado las cartas con promesas mentirosas. Epístolas a los paganos. Literatura de ciencia ficción. Disculpe mi pesimismo. No pesan los años, deprimen las decepciones. Habrá que ilusionarse de nuevo, tatuarse la sonrisa bobalicona y seguir tonto de baba, inocente. Es lo que pasa por vivir a destiempo y no enterarse de nada, o tal vez de demasiado por haber cumplido una jartá de abriles.