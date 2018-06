Retomo la columna tras algunas semanas ausente. Cuando marché a Pekín, el pasado cuatro de mayo, los titulares hablaban del fin de ETA. El país estaba en otra cosa. La obscena propaganda etarra, junto al esperpento independentista, invitaban a salir corriendo y fue lo que hice. Aún sonaban los ecos de ministros/as cantando el Novio de la Muerte por nuestra ciudad. Hoy el país se ha sacudido la caspa nacional católica y tengo la impresión de haber aterrizado en la otra España. Me encuentro a conocidos en el supermercado que me saludan sonrientes con el pulgar en alto. Hay un aire de ilusión progresista, una feliz brisa de esperanza. Un repentino optimismo en que todo puede tener arreglo ¡incluso España!

Conocí a Sánchez cuando sólo era un diputado que tanteaba el terreno ante las anunciadas primarias para suceder a Rubalcaba. Pensé que podría ser el Renzi español, cuando el líder italiano estaba en la cresta de la ola. Después Sánchez ganó y pasó lo que pasó. Tras muchas vicisitudes, derrotó al aparato prometiendo a los militantes que si levantaban los adoquines debajo encontrarían la playa. Escoró al partido a la izquierda, pero el desafío ya no pasaba por el eje izquierda-derecha. El golpe independentista lo alteró todo. Llegado el momento de la responsabilidad Sánchez supo estar a la altura. Volvió al centro para defender un espacio que Ribera le estaba arrebatando: el PSOE corría el grave riesgo de perder centralidad y caer en la irrelevancia. Pero una severa sentencia judicial -que nada decía que no supiésemos- cayó como una losa sobre el débil gobierno.

El Sánchez del "no es no" del proceso de investidura, tras las elecciones de 2016, me pareció oportunista y desleal. Pero ahora debo reconocer su audacia, sus reflejos en la moción de censura y la inteligencia de hacer un gobierno en el que se puede reconocer la España progresista. Y esos millones de votantes que se fueron esperando que el PSOE les diese motivos para volver a votarles. Un ejecutivo sin ataduras internas ni externas. Sin sentirse hipotecado por el voto de las malas compañías. Europeísta (nuestra estelada es la bandera de la UE) y socialdemócrata que encarna valores compartidos por la mayoría de españoles. Un antídoto contra el fantasma de la leyenda negra que el independentismo vomita por Europa. Ya sé de la fragilidad de un Presidente fruto una moción de censura poco constructiva. Se votó contra Rajoy. Pero, sea como sea, lo ha cambiado todo.