Volverán las golondrinas

Escribía yo, triste de mí, a comienzos del año que por fin agoniza, que éste no podría superar en desgracias al "mal aojado" 2019. Cuando eso escribía ya estaba acechando el terrible Covid-19 que tanto nos ha hecho sufrir (y lo que le queda). Pero todas las tempestades acaban y ésta que hemos vivido y estamos viviendo comienza a dar síntomas de amainar. La esperada vacuna ha comenzado a inyectarse. Es la inyección de la esperanza.

Es posible que este año que está a las puertas de nacer venga con la solución de la pandemia pero es más que dudoso que también venga con la solución de sus destrozos económicos. Solo en Málaga, del pasado marzo hasta la fecha, se han producido más de veinticinco mil Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), alcanzándose en España cerca del millón de trabajadores en esa situación. Cree la Delegada de Empleo en Málaga, Carmen Sánchez, que "es el momento ideal para mejorar las capacitaciones profesionales, mejorar las habilidades tecnológicas, idiomáticas, etc." Sin duda lo es pero, como lo más seguro es que cada trabajador acogido a un ERTE termine recogido en el desempleo, la mejor formación a la que puede y debe optar es a la de cómo encontrar un nuevo trabajo.

Mientras tanto, los políticos a lo suyo sin mirar la realidad. El ministro Ábalos cree, o pretende hacernos creer, que indultar a aquellos que delinquieron gravemente con un golpe secesionista, desde el gobierno catalán, es una obligación legal y una "obligación moral de aliviar tensiones". Lo que en realidad quiere decirnos es que tiene que aliviar tensiones con sus socios de ERC aún a costa de incrementar las tensiones con el resto de la sociedad española. Cuando Ábalos dice "debe hacerse lo necesario para reenganchar a Cataluña al proyecto común" está haciendo lo que mejor sabe hacer: demagogia barata y mentir como un bellaco. No nos tome el pelo ¡hombre! No tome la parte por el todo. No hable de Cataluña al referirse a los políticos catalanes independentistas, que son a los únicos que usted, señor ministro, va a contentar en pago al apoyo que le han prestado a su Gobierno y que se lo cobrarán con creces.

Pero miremos con optimismo al futuro año. De momento regocijémonos con que un insigne malagueño, el doctor Pedro Torrecillas, urólogo y coordinador del Centro Internacional de Criocirugía y Criomedicina, haya recibido el Premio Pasteur de Medicina. ¡Enhorabuena y gracias por tu labor!

También hemos recordado y celebrado el ciento cincuenta aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Recordemos sus versos y sepamos que, como todos los años, en 2021 volverán las oscuras golondrinas, las madreselvas florecerán y la amada se enamorará de otro, pero los momentos vividos, en este caso, afortunadamente, no se repetirán. Volverán las golondrinas, pero no serán las mismas. Muchos españoles, este año que viene, echaremos en falta a muchas golondrinas, pero tendremos la esperanza de que con la vacuna, muchas volverán y en los balcones sus nidos colgarán, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán.

Aprovecho este último artículo del año para desearles a todos los lectores que me han dedicado un ratito de su tiempo un feliz año con todos mis deseos de salud, amor y prosperidad. Gracias, amigos.