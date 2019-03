Voto eficaz

Ahora resulta que el criticado Tezanos, responsable del CIS, tenía razón al concluir con los datos de sus encuestas que el PSOE de Pedro Sánchez ganaría las elecciones y podría formar Gobierno con el apoyo de otras formaciones, incluidos independentistas. Es posible que para llegar a esta conclusión hubieran influido más sus deseos que los datos obtenidos por sus encuestadores, pero lo que está claro es que todas las demás encuestas publicadas coinciden en el dato fundamental de que el PSOE de Sanchez será el partido con más probabilidades de formar Gobierno, aunque pueda ser que estas encuestas estén influidas por seguir al organismo oficial.

Dejando tranquilo al muy criticado Tezanos, leo a Ignacio Varela, en El Confidencial, que hay una web, Electomanía, que publica un promedio de las encuestas publicadas y llega a una conclusión que para mí es muy esperanzadora: los votos de la derecha suman el 50% (12 millones de votos) los de la izquierda el 40 % (9,5 millones) y el 10% restante para nacionalistas y otros. Pero el resultado, que es el mejor de los obtenidos por la derecha, cambia, porque el voto de ésta hay que repartirlo entre tres, mientras que el de la izquierda se concentra casi exclusivamente en el PSOE. También en las elecciones andaluzas concurrió el centro derecha fraccionado en tres (PP, Cs y Vox), pero el precedente no vale, porque en las nuestras se dilucidaban 14 escaños por provincias y ahora menos de 7; aquí no votaron catalanes ni vascos, que ahora eligen 66 de los 350 diputados.

El voto en una democracia es libre y secreto y, por tanto, se puede votar a quien a uno se le ocurra, sin que por ello merezca un reproche. Pero, ante esa evidencia matemática, los presuntos votantes que no son de izquierda deben votar a aquel partido de centroderecha al que las encuestas dan mayor número de votos. Dirá usted que siendo esto así, por qué los partidos interesados no concurren en coalición (como se anuncia en Navarra) y le ahorran el presunto disgusto de que el primero en las encuestas no sea el que usted hubiere votado y haya de votar al que no quiere votar. Para esta cuestión no tengo respuesta, salvo la manida que la racionalidad no es propia de los políticos. De todas formas, si usted no es de los que confunden el culo (con perdón) con las témporas, no le va a pasar nada grave si para evitar que gobierne la izquierda no vota al que hubiere deseado. Aun así, se admiten exquisiteces.