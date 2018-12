Con Vox y voto

Las negociaciones postelectorales en Andalucía se han parecido al cortejo de apareamiento de algunos animales: normalmente son entretenidas, pero de antemano se sabe cómo van a terminar. Desde la noche electoral los partidos de la derecha ya anunciaban sin la menor duda cuál sería el final de esta historia. Entre eufóricos y sorprendidos proclamaron la victoria de las derechas en Andalucía, sintiéndose como un equipo triunfante, sin querer reparar que 12 de los votos necesarios para justificar tanta alegría pertenecían a un partido de los que en toda Europa son calificados como de extrema derecha. Es cierto que el PP no ha mostrado escrúpulo alguno en pactar con Vox desde el primer día, y ni siquiera podía disimular la alegría que siempre produce el reencuentro con el hijo pródigo. Para C´s la cosa ha presentado mayores dificultades; después del primer entusiasmo han tenido que derrochar imaginación para que su baile nupcial no resultara demasiado descarnado y previsible. Desde su sorprendente pretensión de presidir el gobierno andaluz hasta la aceptación de los votos del partido de Abascal para alcanzar la presidencia del Parlamento, todo ha sido un continuo alarde de ficción y camuflaje. Por más vueltas que les dieran y más danzas cínicas que realizaran, trataban de esconder un pacto que todos sabíamos en qué consistía. Ni las llamadas de sus correligionarios europeos ni la preocupación de algunos dirigentes nacionales han evitado lo que desde la noche electoral diseñó Albert Rivera.

Podrá discutirse si el mejor tratamiento contra la extrema derecha es el ostracismo que supone un cordón sanitario -estrategia que parece la más acertada y la que se practica en los países de nuestro entorno-, o tratar de incorporarlo a la actividad política con normalidad, con el evidente riesgo de ofrecer una versión blanda de esa ideología. Pero lo que no es de recibo es querer ignorar la realidad y aparentar que la llegada de Ciudadanos al gobierno nada tiene que ver con el apoyo expreso y explícito de una formación política que participa de principios de dudoso contenido democrático. Esta es una decisión que el partido naranja ha de asumir, y en consecuencia tendrá que intentar defender y explicar. Pero lo que no puede pretender es someter a la política andaluza a la ficción de que ellos son un partido de centro liberal europeo que llega al poder en Andalucía como si esos 12 votos que lo hacen posible no existieran. El rito del apareamiento ha terminado. Se impone la realidad.