Vuelva usted mañana.com ¡El horror!

Vuelva usted mañana" es el estribillo con el que hasta hace no mucho sufríamos -agriamente dóciles- la supuesta pereza e inoperancia de nuestros compatriotas y de nuestra endiablada burocracia. Afortunadamente, y como no existe ningún mal ni ninguna virtud que de manera esencialista aqueje a un país, sino que sus costumbres, sus virtudes y defectos, tienen más que ver con las condiciones materiales en las que ese país vive y con su historia, las cosas cambiaron y, hoy día, la burocracia española, o por lo menos la parte que de ella hace uso el ciudadano de a pie, a nivel municipal, autonómico o nacional, al margen del partido que gobierne, suele ser accesible, próxima y eficaz. Es decir, que las cosas han cambiado para bien.

Vuelva usted mañana es también el título de un artículo que Larra publicó en 1833, criticando la burocracia y la haraganería que caracterizaba a una parte de nuestros compatriotas. Que con 27 años, derrotado, se quitara la vida, de un disparo en la sien delante de un espejo, nos parecía el correlato lógico de su desesperanza. Pero, ya digo, las cosas cambiaron, y de aquel "-Vuelva usted mañana -nos respondió la criada-, porque el señor no se ha levantado todavía. /-Vuelva usted mañana -nos dijo al siguiente día-, porque el amo…", queda bien poco. O a lo mejor, como dice mi mujer, es que soy un iluso y un inútil. Lo cierto es que es ella -mañosa y resolutiva- la que lleva varios días intentando solucionar el problema que tenemos con el suministro eléctrico. Con el móvil en una mano y con la otra tecleando ante la pantalla del ordenador, la oigo informar del problema, sugerir una solución, rogar, suplicar, gritar y quejarse… ¡inútilmente! "Poca vergüenza, me van a volver loca…" -se queja-. Por fin, deseoso de mejorar mi maltrecha imagen, decido tomar las riendas del asunto, y heme aquí, pertrechado de ordenador y móvil, medio enloquecido, después de realizar no sé cuántas llamadas y de entrar (y dejar constancia del problema) en la dirección electrónica -sección usuarios- de las compañías energéticas implicadas. Todo en vano, una llamada me remite a otra y otra me pide el DNI, cuyo número la máquina con la que "hablo" traduce erróneamente una y otra vez, o me solicita el número del contrato o del CUPS (¿) o de mi cuenta bancaria, y se los doy y me lo repiten y apenas coinciden algunos dígitos y me enfado y mi mujer me recuerda que las máquinas no tienen sentimientos y yo le digo que sé lo que hago, así que subo el tono de mi enfado y acabo maldiciendo a la máquina y la comunicación se me corta y debo empezar de nuevo, y de nuevo lo intento de noche, pensando que a esas horas me será más fácil, y se vuelve a repetir la misma secuencia inútil de la mañana, y lo intento al día siguiente, y lo mismo, y me enojo y discuto y pido hablar con una voz humana y la máquina prosigue con su cadencia metálica y la mando a tomar por c… y mi mujer me da un Orfidal ("que estás perdiendo los nervios y vas a enloquecer" -me dice-), y no sé si ha sido sueño o realidad o yo me he extraviado en un delirio alucinatorio, pero lo cierto es que he estado delante del espejo del cuarto de baño con una pistola cargada en la sien. ¡El horror! ¡el horror!