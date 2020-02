Ysurgió. Después de cincuenta años, medio siglo que se dice pronto, brota de improviso una amistad aparcada desde que acabamos los campamentos de milicias universitarias. Hoy me parecen sueños de las noches de tres meses de verano. Nos vemos y como si hubiésemos roto filas ayer para seguir cada uno su camino por esos mundos de Dios. Ya todos en provecta edad, hemos encontrado aquella amistad que quedó larvada, pero que, sin ser conscientes de ello, se mantuvo con las brasas vivas. Bienhallada, porque hemos comprobado cuán razón tenía Cicerón al afirmar que "la amistad mejora nuestra felicidad y disminuye nuestras desgracias doblando nuestras alegrías y dividiendo nuestro dolor."

Pero todo ha sido posible gracias a un invento cuyo funcionamiento se escapa enteramente a mi intelecto y que, a pesar de las distancias, nos ha acercado hasta estar en contacto casi las veinticuatro horas del día: el whatsapp. No sé qué quiere decir la palabreja, parece ser que compuesta, ni tampoco me interesa, pero ya no diremos como don Antonio Machado: "Tengo a mis amigos en mi soledad / cuando están conmigo, qué lejos están".

Con el whatsapp estamos muy cerca. Maravilloso invento. Alguien me decía con humor que hasta había parejas que hacían el amor a su través. Pero el whatsapp se ha convertido, no solo en el vínculo de unión de amigos, amantes y demás especímenes comunicantes, sino en la fuente de todas las noticias, falsas o verdaderas, que circulan por "este destartalado mesón, cuyas únicas puertas son la noche y el día", como le llamaba a este mundo Omar Khayyam.

Y yo he llegado a pensar si no es posible que también pueda ser el principal trasmisor del coronavirus. Ya te decía yo, Juan, me repetía un recalcitrante republicano, que la corona no podía traer nada bueno. Pero, hombre, le contesté, si viene de la China comunista. Y, lo cierto, es que los chinos no solo nos han invadido con sus productos "made in China", sino que han demostrado que cuando China estornuda, el mundo se resfría y se acojona. Han conseguido que en España, cuando los miembros del gobierno se quitan la máscara, los demás nos pongamos la mascarilla.

Dicen que lo peligroso del coronavirus son sus mutaciones. Pues tranquilos, estamos inmunizados: es harto improbable, por no decir imposible, que el coronavirus mute a la velocidad que lo hace Pedro Sánchez. Tenemos un Gobierno que, mutatis mutandi, va a terminar contagiándonos a todos el tontunavirus. Francamente, estoy convencido de que es más peligroso un whatsapp de Sánchez, Ábalos o Calvo que el estornudo de un chino recién llegado de Whuhan.