La derechita cobarde vs. ultra derechita cobarde. De esa textura es el debate político en nuestro país, mientras el mundo parece precipitarse al caos. No hay que flagelarse: es un mal de muchos. Ver las cariñosas imágenes de Trump y Kim Jong-Un nos traslada al interior de la estupenda serie de HBO, Years and Years, que ofrece un pronóstico muy pesimista del futuro inmediato, a través de las vicisitudes de una familia inglesa de clase media, empobrecida por otra crisis financiera, y con una magnífica Emma Thompson como líder populista. Se trata de una de esas "distopías plausibles" en la que los acontecimientos actuales conducen a un mundo, tan próximo como sombrío, de empleos basura, recortes de derechos y libertades, de guetos para pobres y campos de exterminio para inmigrantes. Que la serie arranque en 2019, con los informativos emitiendo las imágenes de los actuales líderes del mundo, lo hace todo creíble. Sólo es una ficción, pero, de seguir así, algunos de los dantescos acontecimientos que describe podríamos encontrárnoslos cualquier noche en los informativos.

Pero volvamos a nuestra realidad, es un decir, a las dificultades en la formación de gobiernos en tiempos de pos bipartidismo. Tiene razón Vox, aunque cueste reconocerlo, la actitud de C´s es tan infantil como la de esos niños que se tapan la cara para esconderse. Sin el apoyo de Vox, las derechas no hubiesen conseguido alcaldías y gobiernos autonómicos tan importantes como Andalucía. Donde, por cierto, las tres formaciones, PP, C´s y Vox, firmaron ante los medios un acuerdo presupuestario rubricado con las tres firmas y encabezado por los logos de las tres formaciones. Así que cuando dice Girauta "lean mis labios, C´s no llega a acuerdos programáticos con Vox" miente, como mintió Bush padre con los impuestos. Aunque se pondrán de acuerdo ya que el botín que está en juego es demasiado sustancioso.

Tampoco será fácil la investidura de Sánchez. Las dificultades son evidentes, el gobierno de coalición es un precio demasiado alto ya que Podemos, aun aportando mucho, no suma lo suficiente. Siendo así y mirando a Italia, las cautelas del PSOE son comprensibles. Allí el movimiento 5 estrellas fue la fuerza más votada pero Salvini y la Liga son los verdaderos protagonistas de la coalición gobernante. Si bien Podemos representa un populismo opuesto a la Liga, sus líderes son igual de egocéntricos e imprevisibles y Sánchez lo sabe.