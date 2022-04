La abuela de Canarias

Comienza la semana en la que el mundo cristiano rememora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo, según la fe cristiana, murió por redimir a los hombres de sus pecados, librarlos de ellos y rescatarlos para la vida eterna. Pues ni por esas, los cristianos siguen masacrándose los unos contra los otros. Mejor dicho, los seres humanos, de todas las creencias, razas y culturas, nunca han dejado de matarse en nombre de Dios, del pueblo, de la justicia, de la libertad o por pura y simple ambición, para vergüenza de la humanidad. Mientras procesionámos por las calles las imágenes representativas de la pasión de Cristo, vemos en directo por la televisión la pasión y muerte de miles de personas del pueblo ucraniano asesinadas por una inexplicable sinrazón. Y, en tanto oramos a Dios por la paz, un angelito de nombre Azatbek Omurbekov, alias "El carnicero de Bucha", comete un genocidio con centenares de muertos, ejecutados con las manos atadas a la espalda y enterrados en fosas comunes. El pago a la bestialidad del citado coronel ruso, ha sido la bendición de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la condecoración del Gobierno moscovita. ¡Cómo no sentir vergüenza de pertenecer al género humano!

Allá por el siglo VI a.C., un filósofo y legislador griego, conocido por Cleóbulo de Lindos, nos dejó a la posteridad su deseo de vivir en: "un estado donde los ciudadanos temieran menos las leyes que la vergüenza". Quizá el mayor problema que tenemos en nuestra civilización sea la pérdida total de la vergüenza, tanto a nivel individual como colectiva. Y, desde luego, la ausencia total de pudor en las clases dirigentes. La política se ha llenado de gente sin las más mínimas convicciones de lo que es la decencia o el honor. El valor de la honestidad, de la palabra, de la sinceridad, en definitiva, de la honradez, es absolutamente nulo. Como decía Hazaña: "de la política solo me interesa el poder". Quizá por eso estamos viendo aparecer cada vez más autócratas al frente de los estados. Y si, por la situación geopolítica del país, no pueden actuar descaradamente como tales, lo hacen sibilinamente jugando con las holguras que permiten las leyes democráticas. Un caso alarmante es que nuestro Presidente del Gobierno, sin mayoría en el Parlamento, tome una decisión que afecta al país y a su futuro sin el consenso de un solo grupo político, ni siquiera de aquellos que le mantienen en el poder. No lo hubiese hecho más despóticamente ni Putin. Y el tema es importante. Me estoy refiriendo al sorpresivo acuerdo con Marruecos sobre el Sahara. Ya escribí que lo hecho me parece lo mejor para todos, incluidos los saharauis, pero de la forma como se ha hecho será un problema en el futuro. Primero por no tener el consenso del Parlamento. Segundo por no dejar claras las contraprestaciones para España y, tercero, porque, cuando sean rentables las explotaciones de teluro y cobalto (fundamentales para la fabricación de placas fotovoltaicas y baterías eléctricas) del fondo marino de Canarias, Marruecos alegará que el monte Tropic, donde se encuentra el yacimiento, está en aguas del Sahara Occidental que le pertenece. Así pues, aún siendo, como es, parte del lecho marino de Canarias, ese yacimiento se convertirá en un litigio. Esa cordillera de origen volcánico es la plataforma del archipiélago y por eso se le llama "la abuela de Canarias". Algún día parirá.