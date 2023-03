El acento andaluz del PP

El PP hace bien en subrayar las señas de identidad andaluzas como motivo de orgullo. Faltaría más. Tampoco está de más que se agarre a la bandera andalucista para lucirla en un día tan señalado como el 28-F. No pocos veteranos del PA, empezando por Rojas-Marcos, consideran que tanto entusiasmo de los populares con la blanca y verde es la mejor prueba de que su afán por defender nuestra tierra caló de manera transversal en toda nuestra región. Eso sí, algunos dirigentes populares podrían gastar algo más de decoro y no pasarse con tanto alborozo y citas de Blas Infante, sobre todo, para no perder crédito. Poco a poco.