Están de acuerdo

Alegra que prospere. La propuesta de la teniente y ciudadana Noelia Losada para solicitar que la Unesco declare Patrimonio Mundial el entorno de calle Alcazabilla y monte Gibralfaro ha sido bien recibida por todo el espectro político de la Carcasona del Parque. Novedad milagrera porque en el catálogo de ardides y triquiñuelas de la cosa concejil se suele aplicar el catenaccio opositor, sólo para molestar. Da igual que la iniciativa a votar sea beneficiosa para los vecinos, primero se sirve al interés propio, después al del partido. Sobre todo en días de berrea electoral. Hay que disfrutar de este consenso anómalo que como un arco iris se vislumbra en especiales condiciones del clima político. Con tanto milenio a cuestas sorprende que en Cenacheriland vayamos tan justos de patrimonio arquitectónico reseñable cuando por trayectoria hasta prehistórica correspondería bastante más, no olvidemos la importancia de las cuevas de alrededor. De neandertales a cruceristas y despedidas de soltero por la Ciudad Paraíso han desfilado toda clase de especímenes y artistas. Punto de encuentro de todas las civilizaciones que han surcado la mar de Alborán.

Fenicios, griegos y romanos parece que hayan dejado su impronta como una raya en el agua o una afición desmedida a la piqueta demoledora, cuando no es así. La riqueza arqueológica de Málaga es exuberante como se puede comprobar en el Teatro Romano y en el Museo de la Aduana de entrada y cultura gratuita. Tal vez, por esa extraordinaria acumulación de pasado nos vemos impelidos a abrazar sin meditar todas las modernidades. Un entusiasmo cosmopolita y soñador que en ocasiones crea monstruos como la aberración del rascacielos del puerto, el casino-palacio del cristasol que nos vamos a jamar con papas mientras bebemos viento en la Farola bicentenaria. De aperitivo ya está la valla embarrotada de Muelle Uno. La cuestión no es rascacielos sí o no, sino dónde. Mientras la Smart city city bang bang se convierte en Singapur, lo de solicitar un reconocimiento categoría Unesco para lo de la calle Alcazabilla y el Monte Gibralfaro puede ser estupendo. Otros ayuntamientos darían un IBI de la cara por esta joya. También implica la oportunidad de abrochar una solución inteligente y despejada donde el solar del antiguo cine Astoria. Un espacio para escenificar y homenajear el pasado de Málaga por capas, complementado con tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y demás adelantos que nos dejarán a los neotiesos muy ojipláticos.