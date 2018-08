El adarve administrativo

El reciente informe del área de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Málaga sobre la viabilidad del proyecto que él mismo impulsa para el antiguo cine Astoria, brinda la oportunidad de realizar algunas reflexiones, que nadie que aspire a liderar esta ciudad (u otra) puede obviar.

Al margen de la procedencia de que dicha área valore la oferta de aparcamiento que contempla la idea -en principio más propia del área de Movilidad, a la que los medios no indican que le hayan preguntado- las plazas que debe tener cualquier edificio que se construya en el centro es un asunto no carente de recovecos. Según el área, el edificio tiene el problema de no contar con el aparcamiento necesario para la "multitud de personas" que atraerá. Que es lo deseable, cualquiera que sea el uso que se le dé, para no haber tirado los 21 millones de euros que nos costó. Pero la observación crea un adarve administrativo: tenemos un solar donde queremos construir un edificio singular, pero es imposible porque al mismo tiempo nos exigimos unos aparcamientos que no pueden ser resueltos bajo superficie, mientras que no se concluya que no merece la pena conservar los restos arqueológicos existentes. Y supuesto que no la merecieran, hacerlos restaría viabilidad económica a un proyecto para el que el mismo Ayuntamiento no encuentra financiación desde hace ocho años. Lo que nos lleva a la posibilidad de proyectar los aparcamientos sobre rasante. Convirtiendo el "museo de museos" original en un "museo del automóvil" en continua renovación llamado parking. Lo que hasta podría tener sentido, si no fuera porque el área de Movilidad y la Gerencia llevan años trabajando en peatonalizar el centro y expulsar el tráfico. Para lo que no hay mejor fórmula que combinar una eficiente red de transporte público con la limitación de las plazas de aparcamiento en la zona.

Explica el profesor Shameless que el desarrollo de proyectos como este requiere de un fuerte liderazgo y de que cualquier informe necesario sea escrito primero sobre una barra de hielo, antes de esculpirlo en piedra. Solo así se puede avanzar. El camino seguido mete al propio equipo de gobierno, y sin la ayuda de nadie, en un callejón sin salida y obliga a preguntarse quién lidera aquí. La segunda reserva que realiza el informe sobre la viabilidad de que el edificio albergue bares y restaurantes tampoco carece de perejiles. Solo de espacio en estas líneas.