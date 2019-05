La agria despedida de torralbo

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga acogió ayer la última sesión del mandato. Y con ello se formalizó el adiós de muchos concejales que no repetirán tras los resultados del pasado 26 de mayo. Entre ellos las tres ediles de Málaga Ahora. Aprovechando los últimos segundo, la hasta ahora portavoz en funciones del grupo, Ysabel Torralbo, pidió al alcalde en funciones, Francisco de la Torre, pronunciar unas palabras de adiós. Una intervención por momentos cuestionable por las afirmaciones realizadas sobre el regidor. "Le deseamos salud al alcalde para el próximo mandato, pero también que sea un mandato complicado", dijo Torralbo, quien le demandó a De la Torre que "coja un audífono especial para escuchar a esos ciudadanos que no son los que le votan (…), que no son los más simpáticos para usted". "Que tenga salud pero también mejor oído", insistió. El resultado en las urnas del domingo deja a Málaga Ahora sin representación en la Casona del Parque. "Nos han echado y nos vamos pero seguimos en nuestra ciudad", agregó.