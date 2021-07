Un alcalde a subasta

No se crean nada de lo que lean, escuchen o vean del lío de Granada. Están jugando. Y con una doble baraja: la que enseñan es la política pero la que decide es una mucho más mundana: la vanidosa del poder y del interés personal. ¿Recuerdan aquello de qué hay de lo mío? Es lo que subyace en los globos sonda, órdagos y líneas rojas que están moviendo los hilos de los 27 concejales de la corporación. Públicamente unos hablan de "salir al rescate de la ciudad", otros de "salvarnos de los salvadores" y todos de recuperar la estabilidad… que ellos mismos han hecho saltar por los aires. En la trastienda, los odios cruzados se confunden con los reproches partidistas y las inquinas envenenadas presionando para ocupar puestos de salida en las elecciones de 2023, disputándose un buen puesto en cualquier chiringuito (de esos que el PP de Juanma Moreno prometió eliminar) o haciendo cálculos para seguir viviendo (a costa de todos) con la jubilación.

Nos toman el pelo. La capital granadina lleva casi un mes sin gobierno (ni Berlanga pudo imaginar una crisis municipal tan esperpéntica) y dice Luis Salvador que dará paso a la lista más votada (el PSOE de Paco Cuenca aunque siga imputado) y así desbloquear dos o tres asuntillos urgentes... Les recuerdo el background: a primeros de junio sus socios del PP sorprendieron con una desbandá junto a dos ediles de su propio partido (Cs) y el equipo de gobierno quedó en un alcalde y su sombra (solo un concejal naranja se ha mantenido fiel).

En este tablero endiablado solo faltaba la intervención de los partidos desde Sevilla y desde Madrid. Y en ello estamos. Con sus guerras particulares y sus batallas internas en una doble tensión: la de posicionarse para las próximas citas electorales (incluido el adelanto en Andalucía que planean los fontaneros de Génova) y la de sobrevivir (¿no es eso a lo que se dedican ahora Inés Arrimadas y Juan Marín?). PP y PSOE se disputan ahora una capital como si estuvieran ajustando cuentas por la crisis de Murcia, el baño de realidad de Ayuso en Madrid, la crispación por los indultos de los independentistas y hasta la ley Trans. Nunca hemos dejado de ser una sucursal.

No se crean nada… No hasta que hoy el reloj marque las 11:00 y se celebre un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: "elección y toma de posesión del alcalde". Sale a subasta... Y en rebajas a precio de saldo. Quienes no los conozca que los compre.