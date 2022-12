El arcén de las vanidades

Ya respiramos el metaverso y multiverso navideño a todo plan. La realidad apocalíptica postcoronabicho no cuadra a los rancios economistas. Con las cosas de festejar no se juega. Por mucho que nos claven subidas desproporcionadas en alimentación, energía, bienes de consumo y se pasen tres capitales de inflación, seguimos consumiendo como si no hubiese futuro. O solo existieran mañanas turisteras de compras epilépticas. Fíjese que en lo que va de puente he tenido que alternar un itinerario por centros comerciales, ferias de coleccionistas y el paseado parque del mercadillo bífido donde en una acera te encaloman un pastorcillo constipado para el Belén, un cinturón de gaucho montonero o más allá, enfrente, las aglomeraciones piscolabis de Sabor a Málaga. Qué invento y que tirón. El caseterío de Sabor a Málaga para avituallamiento de manjares autóctonos es un no parar de degustar. Donde hay manduca gratis se plisan las colas, lo importante es que en Cenacheriland el gentío se rasca el bolsillo para catar un dulce suspiro carpe diem o una cuña de queso de cabra con efluvios de casa rural. Y que nos quiten el nublao. Cada vez que una dana, dana de alta estratosfera y abajo drama, nos ponemos a temblar santa Bárbara bendita. Por lo que pueda caer. Del cielo. Mientras nos inunda el pedrisco final salimos de la madriguera. Acopiamos agasajos de reyes y Santa Claus para la cena de Nochebuena. Derrochamos fastos saturnales antes de la clavada exponencial de última hora. En el congelador del neotieso se quiebran los cajones por las costuras de plástico. La exposición al tonto colesterol infarta en segundo plano. Salvo en el metaverso donde las delicias y las quiebras son de píxel. Como aquel puzle de 1.014 piezas con una fotografía de una nevera llena que conjuraba el hambre y la paciencia vieja. Nos dicen que la economía se está comportando mejor, que de momento hemos espantado la crisis de una enésima recesión. Ya hemos pulido el superávit doméstico, los dinerillos atesorados en la era pandémica y ahora andamos en los rescates de los planes de ahorro. A vivir, beber y regalar más caro que son dos días de fiesta, un puente de colas interminables, atascos y alegres multitudes por todas partes. Luces que nos deslumbran como a liebres en el arcén de las vanidades, de las navidades del muerto al hoyo y el vivo a la bollería diabética industrial o artesanal.