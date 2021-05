Lo que no arde

Arde el papel, pero los libros no arden, al igual que no arde la pasión por muchas ascuas que se le arrime y por mucho que se le sople, que no arden los sentimientos y las emociones, que no arden las experiencias que los hombres y mujeres -todos los que somos, los que serán y los que han sido- tenemos a lo largo de nuestras vidas. No, los libros no arden. A 451 grados Fahrenheit, a 232,8 grados centígrados, el papel de los libros se inflama y arde, pero no arden los libros. Un libro es mucho más que el papel que lo soporta.

El fanatismo ideológico, religioso, político, ha ofuscado la razón y la compasión de los hombres a lo largo de la historia y les ha hecho confundir el inocente papel con el que se hacen los libros con los libros propiamente dichos, y así, fruto de esa bárbara ignorancia, se alimentó la hoguera de la Alemania nazi en la Bebelplatz de Berlín en 1933, y la hoguera de la España franquista en la Universidad Central de Madrid en 1939, y las hogueras del golpe militar en Argentina, en 1976, y en Chile, y en Paraguay…, y la llevada a cabo por el Estado Islámico en 2015. Y mucho antes, en la China milenaria y en la biblioteca de Alejandría, y en la Francia medieval, y en la "hoguera de las vanidades" promovida por Savonarola, en Florencia, y en la plaza de Bib-Rambla de Granada, donde se quemó toda la biblioteca nazarí, por orden del cardenal Cisneros…

Hace unos días, el fuego -al parecer, ocasionado por un cortocircuito eléctrico-, se empeñó de mala manera con la librería Proteo Prometeo de Málaga, y miles de libros ardieron. Unos 50.000. Una tragedia paradójica, pues fue precisamente Prometeo, el Titán que no temía a los dioses, el amigo de los mortales, el protector de la civilización humana, quien no dudó en robar el fuego de los dioses (es decir, la luz, la calor, la cultura y el conocimiento), para ponerlo al servicio de los hombres, aunque eso le costó el peor de los castigos.

Pero, como hemos dicho, la verdad, la belleza, la vida, la luz, la calor y la cultura, todo eso que anida en los libros, no arde, pues son el compendio de las respuestas concretas a las cuestiones que el hombre se ha planteado a lo largo de su existencia, cuando se ha resistido a diluirse en la nada del aburrimiento o de la distracción tontorrona, olvidándose del verdadero barro del que está hecho, descuidando su propia humanidad; es decir, olvidando fatuamente su fragilidad, sus miedos, la acechanza inevitable de la muerte…, y trastocando todo eso en pasión de vivir y de gozar de lo bello, de lo bueno y de lo justo ¿No fue ese fuego el que Prometeo robó a los dioses? ¿Y no es precisamente ese fuego, esa pasión por la vida y por la belleza, en general, y por la bella literatura, en particular, lo que late en las entrañas de los humanos?

Fuego, lo mejor de nosotros, está hecho de fuego, y el fuego no arde. Y será lo que no arde, junto con la tierra, el aire y el agua -los otros tres elementos-, lo que volverá a levantar la librería Proteo Prometeo de Málaga. ¡Mucha salud, mucho ánimo y a disfrutar de los libros!