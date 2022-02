A finales del siglo VI antes de Cristo, Sun Tzu escribió El arte de la guerra, un tratado militar que se enseña en todas los masters de liderazgo y que Pablo Casado no ha debido tener tiempo y oportunidad de leer desde hace 2.600 años. Si lo hubiera hecho, sabría que "un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después", mientras que "un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria más tarde". Que es lo que él ha hecho en su lucha particular con la señora de la guerra Isabel Díaz Ayuso. Caer en la provocación de su compañera de partido, que sí parece seguir el consejo de Sun Tzu sobre que "los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos, y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza". Casado también ha ignorado otro consejo del maestro -"cuando se entabla una batalla de manera directa, la victoria se gana por sorpresa"- y según sus propias palabras, hace meses que llamó a capítulo a Isabel y le explicó por dónde le lloverían las bombas. A tenor de sus respuestas, parece que a la presidenta madrileña no le interesó pensárselas mucho. Conocedora de que un buen general "con astucia se puede anticipar y lograr que los adversarios se convenzan a sí mismos de cómo proceder y moverse, les ayuda a caminar por el camino que les traza (y) hace moverse a los enemigos con la perspectiva del triunfo, para que caigan en la emboscada", centró sus esfuerzos en preparar su propia interpretación y estrategia fundamentada en otra enseñanza del maestro de la guerra: "lo que impulsa a los adversarios a venir hacia ti por propia decisión es la perspectiva de ganar; lo que desanima a los adversarios de ir hacia ti es la probabilidad de sufrir daños". Conscientes de que no podrán limitarse a ver la guerra por la CNN sin que la sangre bañe sus manos, solo el presidente de Murcia -rescatado recientemente de una segura derrota por el maestro de campo del general- ha formado en cuadro a la manera de la Guardia Imperial en Waterloo. Tan heroico y admirable como suicida. Y cuando esto ocurre, "cuando un ejercito pierde la fuerza del ímpetu, incluso el valiente se vuelve tímido" y la derrota es cuestión de horas. Escribiendo estas líneas leo que Feijóo, Moreno, Mañueco, Monago y otros líderes regionales piden la dimisión del que algún día fue su jefe. Cuando usted las lea, puede que ya sea historia y tenga tiempo para leer a Sun Tzu.