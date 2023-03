El banco de AlimentosDaniel Pérez, el primero

Aunque no es una estadística oficial sí muestra parte de la realidad. El Banco de Alimentos presta atención a unas 50.000 personas diarias en la provincia de Málaga, según indicaba esta semana un responsable de esta ONG en un programa de la SER. La carestía de los productos básicos ha provocado problemas añadidos. Aunque las compras las efectúen en origen, el litro de leche, lo más demandado , ha subido prácticamente el doble. La pujanza económica de Málaga desde luego no se traduce en los colectivos más desfavorecidos. Al menos no en una proporción importante. Según el Banco de Alimentos, hace un año prestaban asistencia a unas 51.000 personas al día, ahora son 50.000, mil menos o apenas un 2%.

EL ministro de Exteriores se encargó ayer de remarcar que fue el secretario provincial del PSOE de Málaga el primero que le pidió el apoyo del Gobierno a la candidatura de la Expo del 27 en Málaga.