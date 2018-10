La "banda ancha" y los bandazosContra la escuela

Algunos quieren ver teatro, complicidad forzada y falta de sintonía; a muchos les gustaría que, más que besos y abrazos, volvieran a saltar chispas; a la mayoría, a todos los que están al otro lado del sillón de San Telmo, les preocupa que el PSOE cierre filas con Susana Díaz. De verdad. Con el tacticismo justo. Con la valiosísima ventaja que supone lanzarse a una campaña electoral con el empuje de tener las llaves del BOJA y del BOE. Porque faltan algunas -las que custodia la oposición cuando no hay mayoría absoluta- pero hay suficientes para terminar de convencer a los convencidos y para dar unos buenos golpes de efecto en la bolsa de indecisos.

El tiempo todo lo cura y el poder, aún más. Pedro Sánchez y Susana Díaz han enterrado su irascible etapa a lo Pimpinela conscientes de que probablemente estemos ante una de las campañas más decisivas de toda la democracia. Andalucía volverá a funcionar como laboratorio electoral y los socialistas parten como favoritos aunque vuelvan a pesar más las torpezas ajenas que los méritos propios. Y es que unas elecciones unen, por supuesto, pero también la convicción de que se puede gobernar desde la izquierda, con pragmatismo y con un modelo de país que no agrande las desigualdades.

El acto de proclamación de Susana Díaz como candidata del PSOE a la presidencia de la Junta fue este sábado mucho más que una carta de presentación. Porque será determinante que "todo el PSOE" esté unido detrás, porque importa que el PP salga dividido -Casado y Moreno Bonilla harán campaña revueltos pero no juntos- y con un peligroso competidor (Vox) y porque no es lo mismo la "banda ancha" con que la dirigente andaluza planea sumar apoyos en modo transversal que los "bandazos" con que Ciudadanos, sus recientes socios, se han sumido en los últimos años en una insólita espiral de apoyos simultáneos a la derecha y a la izquierda, cambio de cromos en mitad de la partida y vuelta a empezar.

¿Clientelismo y voto cautivo? No tiene por qué. Por salud democrática, cualquiera firmaría una alternancia política en Andalucía y, en ese escenario de cambio, la opción más cercana a los socialistas debería ser el partido de Rivera y Arrimadas -con mucho más tirón que Marín-. Pero si se vota naranja, ¿sabremos dónde acabará el cambio? La campaña importa. Y mucho.

DENTRO de unas décadas recordaremos el modelo educativo actual como un disparate", me dijo. Asentí. Suspiramos, casi resoplamos. Como todas, aquella profe de instituto de un pueblo andaluz lidiaba a diario con programas curriculares, protocolos, TIC (así llaman a tanta pantalla), plan director, grupos de guasap, informes PISA y otros intríngulis barrocos ideados para una supuesta calidad educativa. También me habló mucho de Séneca (que no es un filósofo estoico sino una aplicación informática). Ante estos rigores -me contó- ella sólo encontraba consuelo en dar clase a sus chaveas, en calarlos de lejos, en apoyarlos de cerca, en enseñarles lo que pudiera de las ciencias y de las artes, y en encontrárselos andados los años, reconocerlos y preguntar qué tal les va. "Estas niñas y estos niños no son abstracciones -seguía diciéndome-. Son seres concretos a quienes educar en el espíritu crítico, no replicantes a quienes ajustar y programar para competir dentro del Sistema. Las estadísticas deben servir para ellos y no ellos para las estadísticas". Me acordé de algo que dejó dicho el filósofo, poeta (y también profesor) Eduardo García: "Los diagramas económicos son la pintura religiosa del siglo XXI. Idéntico el fervor, idéntica la fe, la misma servidumbre". Eso mismo digo yo del dichoso informe PISA. "En Andalucía lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León", afirma Tejerina. Me pregunto qué es "eso", qué cosa es "lo que sabe" un rapaz de Manganeses y una nena repiona de Martos. Mejor dicho, me pregunto qué es lo que les enseñan, cómo se lo enseñan y para qué se lo enseñan. En el actual modelo no tendrían cabida -ni reflejo en los ránquines modernos- los donaires escépticos de Juan de Mairena, las ideas sobre la educación de Beltrand Russell, o los planteamientos de Séneca (que no es una aplicación informática sino un estoico).

La Filosofía va a volver al instituto como materia obligatoria, ha dicho el Congreso. ¡Qué temeridad! ¿Se lo han pensado bien sus señorías?, ¿qué será lo siguiente, restituir el latín y la retórica?, ¿repensar el modelo educativo?, ¿no meterse con los chiquillos andaluces? Los recortes en humanidades -leo a Pedro Olalla- "no son nunca para economizar recursos: son para atajar la disidencia". Así que pónganla, pero poquita. Y anden con ojo: la buena escuela, contra la que tanto se lleva decretado en este país, combate no sólo la ignorancia, también la mala fe.