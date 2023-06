No se trata de pedir responsabilidades ni de buscar culpables. Simplemente, las cosas son como son, y la sociedad va evolucionando según unos parámetros que, la mayoría de las veces, son incontrolables, incluso para los que tienen el deber y la responsabilidad de organizar nuestra convivencia. Hasta hace relativamente poco tiempo, la barra de un bar era para sus usuarios como el área chica para el portero, intocable, y hoy es casi un elemento más de la decoración; por no hablar de esas reservas de mesa con meses de antelación, que convierten en una tortura encontrar sitio en cualquier establecimiento si no se ha reparado en la engorrosa tarea de avisar antes.

En apenas dos meses hemos tenido noticia del cierre de dos establecimientos emblemáticos del barrio, el Eslava de Sixto primero y la Abacería de Ramón hace sólo unos días. Ambos, cada uno en su estilo, locales acogedores, y por sus peculiaridades (el comedor al fondo con sus mesitas pequeñas como de brasserie francesa el Eslava, esos apartados junto a la cocina llenos de cachivaches y fotos de personajes pintorescos de la Abacería) perfectamente identificables. Caracterizados además por la cortesía y profesionalidad de sus empleados, incluyendo también a sus dueños. Si en pocos sitios podía encontrarse uno como en su casa, era entre sobre todo por el saber estar de su respectivos comandantes, algo que no es sencillo en un mundo tan complicado como la hostelería. El cierre, casi al unísono, de ambos es por tanto un duro golpe para el barrio, para la ciudad, pero también para todos nosotros como comunidad.

Ante las críticas que oigo por ahí, yo sin embargo no culpo a los políticos. Intuyo la cercanía del anterior alcalde, que además se puede considerar vecino, con todo lo que tiene que ver con el ocio bien entendido y la cultura (hasta un premio literario se otorgaba cada año por la Abacería…), y me consta el gusto por la conversación y la cerveza del nuevo, pese a su falsa apariencia de alcalde de Toledo. Y estoy seguro de que ambos hubiesen ayudado en todo lo posible (lo imposible en estos casos raya con la prevaricación) para evitar el triste desenlace. Como también lo estoy de que el cierre de ambos establecimientos es un hito más en la despersonalización a pasos agigantados de la ciudad, y su adecuación a la estandarización de ese nuevo modelo de ciudad global que no entiende de exquisiteces ni de memoria.