La bici y su lugar en Málaga

Málaga no es Ámsterdam. Cierto. A diferencia de la ciudad holandesa donde las bicicletas se cuenta por millares, en la capital de la Costa del Sol no son tan utilizadas. Pero entre los ciclistas y los usuarios de monopatines eléctricos, ya hace falta una verdadera apuesta por esta forma de movilidad sostenible y saludable. La bici debe tener su lugar en Málaga. No carriles bici que zigzaguean, no son prácticos y se interrumpen de pronto. El Ayuntamiento acaba de diseñar 16 trazados de carril bici. Es hora de que la ciudad haga una apuesta decidida por solucionar este tipo de movilidad.