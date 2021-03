Al borde de la felicidad

Desde 2013 las ventas de literatura de autoayuda se duplican. Las publicaciones que iluminan la existencia van a más. Pasaron de 30.897 a 85.253 en 2019 antes de la era coronabicho. El crecimiento en el número de títulos publicados se triplicó de 30.897 en 2013 a 85.253 en 2019. Traíamos la insatisfacción antes de los confitamientos. Acudir a la inspiración y sacar fuerzas de papel se lleva en silencio almorranoide con distancia asocial. Los títulos más entregados por el algoritmo mensajero de Amazon en 2021 adelantan un futuro prometedor: El arte de no amargarse la vida. La buena suerte. El fin de la ansiedad: El mensaje que cambiará tu vida,La voz de tu alma, Nada es tan terrible: La filosofía de los más fuertes y felices y Cree en ti: Descubre el poder de transformar tu vida.

Algunos escépticos pensamos que se imprime tanto libro de autoayuda porque no hay receta magistral que alivie tanta infelicidad. Pero las portadas son tentadoras los colores cálidos, las tipografías a mano o de palo según decida el diseñador de bienestar. Hay personas que no han ojeado un manual de éstos en la vida y ni falta que les hace. Si se está concentrado en la supervivencia diaria, ocupado a tiempo completo no hay tiempo para comerse la calavera. Los profesionales de la psicología nos arman con paciencia, buenos consejos, terapias, refranes y recursos para dormir y descansar con paz. La tendencia hacia la vida sana, la nutrición y el deporte, los buenos hábitos longevos se ha disparado durante la pandemia en la que creíamos que íbamos a palmar todos.

Pregunto a san Google que todo lo sabe ¿Qué es felicidad? En 0,62 segundos despacha 155.000.000 de resultados dichosos y al mismo tiempo advierto que hay 120.000.000 de infectados de Covid-19 en el mundo. El buscador me responde con cuatro preguntas y la sugerencia de las mañanitas que cantaba el rey David ¿Qué es la felicidad?¿Qué es la felicidad y un ejemplo?¿Qué es la felicidad frases? ¿Cuándo se logra la felicidad? Felicidad es la desidia al borde del mar que prescribía Objetivo Birmania, pero en plan neotieso. Me conformo con pequeñas teselas de alegría para completar el mosaico existencial. Pasear una horita de buena charla y compañía. Caminar bajo el solecito de primavera con las olas y azules de fondo. Un privilegio gratuito al alcance de casi todos, aquí en Cenacheriland.