¿Por qué es bueno?

La cultura es el mejor antídoto contra la barbarie. Nadie lo niega. Solo que la pregunta no es esa. La pregunta es si podemos seguir mirando cuadros mientras su dueño desencadena una tormenta de hierro y fuego mayor que la que recuerdan los lienzos expuestos en el Museo Ruso de Málaga. La cultura es el mejor antídoto contra la barbarie. También, el deporte. Y en la Navidad de 1914, soldados ingleses y alemanes firmaron una tregua para jugar al fútbol en la tierra de nadie que separaba las trincheras de la barbarie de Ypres. Y la música. La de las voces alemanas que esa Noche Buena entonaron Noche paz y encontraron respuesta en las gargantas de sus camaradas británicos. Sí, la cultura es el mejor antídoto para la barbarie y una buena frase para grabar en el frontispicio del Museo Nacional de Arte Ruso de Kiev. Si es que sigue en pie cuando esta remita. Pero también es un negocio y un medio de propaganda. Como el deporte y la música. Así lo han entendido Eurovisión, la UEFA y la FIFA, que han dejado a Rusia fuera de sus respectivas competiciones. Y la Federación Internacional de Judo, que le ha retirado la presidencia de honor a Putin pese al considerable patrocinio ruso. Acciones que, en sí mismas, no pararán la barbarie, de la misma manera que no es posible que la pueda parar esa profesora de veintitantos años que ayer lloraba frente a las cámaras de televisión mientras empuñaba el Kaláshnikov con el que se disponía a defender su ciudad. Pero acciones sin las que es imposible que se detenga.

Mantener las actividades del Museo Ruso es bueno. Al menos esa es la opinión en la Casona del Parque. La pregunta es para qué y para quién. Evidentemente es bueno para el negocio de sus promotores locales y foráneos, y bastante mejor que cualquier tipo de represalia. También es mejor que indisponerse y evitar los daños colaterales que tiene cualquier confrontación. Pero ese es precisamente el problema de la barbarie, que al final nos jode a todos y nos obliga a tomar partido, aun sabiendo que tendrá consecuencias en nuestras vidas. Quizás por eso sería un buen gesto que nuestro alcalde devolviese la medalla con la que le condecoró Putin después de que la ciudad cerrara el trato con su museo. Aunque sirva para menos que el sacrificio de esa profesora. Millones de rusos cultos entenderán que no es a ellos a quienes hoy despreciamos y no cuesta más que quedarse estos días en Kiev