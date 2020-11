De bulos y mulos

Desde mi privilegiado observatorio veo a diario como el mar, incansable, trae siempre una ola tras otra. Para contener sus embates se pusieron escolleras. No hace falta ser oceanógrafo para saber que tras una ola siempre viene otra. Tampoco hace falta ser epidemiólogo para saber que tras una ola de contagios siempre viene otra y así hasta que se colocan escolleras de contención que, en este caso, serán las vacunas. Y si la segunda ola de la pandemia que nos asola estaba prevista desde que comenzó la primera, me pregunto: ¿por qué no se ha hecho nada en este tiempo para contenerla? ¿Por qué estamos en la misma situación que estábamos con la primera? ¿Es que nadie es responsable de ello?

El vicepresidente del Banco Central Europeo ha dicho en una entrevista que confía en la economía española y que nos recuperaremos rápidamente. Creo que Luis se ha caído del Guindos. Todas las ayudas europeas, lejos de venir a mejorar, mediante las oportunas inversiones, nuestras estructuras económicas, irán destinadas, como gasto social, a paliar los desastres de la pandemia y, cuando se acaben esas ayudas, aparecerá la segunda ola del devastador tsunami económico y nos cogerá "cagant i sense paper". (Lo escribo así porque estoy ensayando por si desaparece el español como lengua oficial de España. Recomiendo al lector comenzar por los vocablos que seguramente más va a utilizar: "collons", "cabrons", "fill de puta", etc.).

Es una barbaridad, por muy independentista que se sea, pretender que el español desaparezca de Cataluña. Un idioma que hablan más de setecientos millones de personas en el mundo. Pero es aún más incomprensible que, saltándose la Constitución, este Gobierno pase por el aro de ERC y decrete que el español deja de ser lengua vehicular en parte de España. Deberían leer a Neruda: "Que buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores… Se llevaron todo y nos dejaron todo… nos dejaron las palabras".

El Gobierno va a crear, superando sus competencias, lo que pretendió el Gobierno del PP y que UP bautizó como el "Ministerio de la Verdad". Ellos y PSOE se opusieron rotundamente en 2018, Y ahora, impasible el ademán, quieren controlar y perseguir todo aquello que publiquemos y que no les guste. Me pregunto si las opiniones, que ni son "news" (noticias), ni, por consiguiente, pueden ser "fake" (falsas), contrarias al Gobierno entraran en el lote de lo censurable. Con Franco entraban y sospecho que, por el camino que vamos, para publicar un artículo habrá que esperar al motorista con el visto bueno del Jefe del Gabinete de la Presidencia Ivan Redondo. Aunque ya me gustaría que éste interviniese para encarcelar a Echenique por lanzar este bulo: "Que el español sea lengua vehicular se lo inventó el PP en la Lomce (Ley Wert)". Claro que el senador de Compromís, Carlos Mulet, haciendo honor a su apellido galo, quiere que se retiren todos los euros que lleven la efigie de Juan Carlos I. Entre bulos y mulos vamos aviados.

Y para colmo, Iglesias, ese gran genio de la diplomacia internacional, va y, acompañando al Rey, firma un manifiesto político que, ni venía a cuento, ni lo podía hacer representando al Gobierno. Goodbay, Trump.