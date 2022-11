Una burla al Gobierno

Hace pocos años que el Gobierno, entonces presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, determinó conceder una subvención, a fondo perdido, a todas aquellas familias en las que naciese un nuevo hijo, subvención que, concedida por una sola vez y por cada criatura nacida, fue llamada, popularmente, el 'cheque bebé'. No fue aquello sino una muestra más de ese modo de hacer política que, lejos de resolver algún problema, que realmente aquejase a algún sector de la sociedad española, se asemejaba mucho más a un modo de aparecer simpático a los ojos de los papás y de las mamás que, en definitiva, eran los que, transcurridos pocos meses, habrían de ser llamados a las urnas en elecciones generales. Naturalmente aquello duró poco y sirvió de menos.

De vez en cuando suelen aparecer este tipo de dádivas gubernamentales, siempre cuando alguien de la izquierda es inquilino del Palacio de La Moncloa. Ya sabemos aquello de que como "el dinero público no es de nadie"... Hay muchas de estas subvenciones, de cantidades relativamente pequeñas y que se diluyen en la grandiosidad de las cifras del presupuesto del Estado de cada año, estipendios puntuales destinados a unas u otras asociaciones, algunas de ellas completamente desconocidas, dedicadas, dicen, a actividades supuestamente filantrópicas, según se da a entender en el enunciado de sus nombres y que realmente viven o subsisten, casi exclusivamente y sólo de esas subvenciones estatales que nacen de la voluntad seductora del Gobierno, sin que nadie se haya entretenido en analizar, en alguna profundidad, la pretensión que éste persigue con esas concesiones dinerarias a esas casi fantasmales asociaciones que, encima, suelen auto adjetivarse, con verdadero cinismo y arrogancia, de 'no gubernamentales'. ¡Toma del frasco!

Últimamente se ha creado otro de esos 'cheques-regalo' y en esta ocasión, a lo grande, entramos en año electoral. Se trata del llamado 'Bono Cultural Joven', destinado, como es fácil suponer, a muchos de aquellos que van a votar por primera vez en las próximas inmediatas elecciones generales, de las que depende la permanencia del inefable Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. La cosa es seria, se trata de un regalo directo de 400 euros a todos aquellos que cumplen 18 años a lo largo de 2022 -y ya se verá si, también, se amplia para el próximo de 2023- para ser destinados a productos y actividades de carácter cultural.

Pero héteme aquí que los chicos se nos muestran más listos que el propio Miquel Iceta, lo que no es difícil, también es verdad. Parece -aunque no- que se hubieran leído con atención el Lazarillo de Tormes o el Gil Blas de Santillana, porque le han dado la vuelta al asunto y están haciendo dinero efectivo para gastarlo en otras cosas, burlando sutil y hábilmente al Gobierno. Y dejémoslo ahí. ¿O no?