La calle es suya

A estas alturas nadie se sorprende del protagonismo del sector hostelero en lo que se refiere a la desescalada. Este protagonismo se corresponde con el que el sector ejerce en la actividad económica de Málaga, indiscutible y a todas luces imprescindible. Si había algún criterio de obligatoria asunción, especialmente en un área tan sensible como la Costa del Sol, era la urgencia ala hora de prestar todas las facilidades para que la hostelería pudiera reactivarse, volver a contratar y, en la medida de lo posible, recuperar lo perdido, que es mucho. Las consecuencias del daño sufrido en este ámbito afectan a la sociedad malagueña en su conjunto en la medida en que cualquier aspiración financiera pasa aquí por su buen estado de salud. Así que las medidas de compensación después de más de dos meses de cierre y de ruina resultan, más que lógicas, axiomáticas. Otra cosa es que se pueda tener más o menos cuidado en las formas y los detalles, sobre todo en lo que al espacio público se refiere. Podemos pensar, de entrada, que los detalles tampoco son importantes, sobre todo cuando afrontamos una verdadera emergencia social como la que nos atañe: mejor llamamos al pan, pan y al vino, vino y vamos al grano para no perder tiempo. O podemos considerar, tal vez, que es ahí, en los detalles, donde con más claridad revelamos lo que somos, sobre todo si hablamos de política. Que la compensación pasara por ampliar los horarios durante este verano hasta las 2:30 de la madrugada los fines de semana para los bares y terrazas del Centro y de El Romeral, donde la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) había fijado el cierre a la 1:30, es, seguro, una medida de compensación razonable, sobre todo con vistas a una temporada veraniega en la que el flujo del turismo internacional va a ser, previsiblemente, inferior a lo habitual. Pero la ley no escrita del detalle nos dice que lo correcto habría sido cuanto menos consultar a los vecinos de las áreas afectadas al respecto antes de invalidar el ZAS de manera unilateral.

Insisto (hay que insistir, por la cuenta que nos trae): los nuevos horarios serán, seguro, justos, ecuánimes y favorables para todos. Pero no hay que olvidar que esto del ZAS nació de la consideración de las áreas ocupadas por las terrazas como espacios públicos en los que, además, vive gente. Y que aunque los establecimientos hacen su buen desembolso para disponer de estos espacios, corresponde al Ayuntamiento establecer las soluciones para garantizar la convivencia y el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos. Si la consignación del ZAS nació, precisamente, como una herramienta útil para compaginar la actividad hostelera y la vida en la ciudad, su eliminación para favorecer a una parte sin ni siquiera tener en cuenta a la otra habla poco en favor del rigor municipal a la hora de valorar lo público como tal y a la hora de ponderar el derecho de los vecinos y, ergo, contribuyentes. Que sólo es un detalle. Pero qué bien queda un detalle de vez en cuando.