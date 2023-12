Ysin darnos cuenta nuestro mundo se nos revela como un lugar sometido a un calor creciente pero con tiempo. Una situación creada por nosotros mismos y que de no parar puede ser el principio del fin de la especie humana. La paradoja medioambiental de nuestro tiempo es que aumenta la conciencia medioambiental y, sin embargo, la voluntad política de resolución de los problemas medioambientales que amenazan a nuestro mundo es lenta y difícil. Llegar a una sociedad sostenible ya no es una aspiración política exclusiva del ecologismo político, hoy forma parte de la agenda política global. Además, el estado del medio ambiente se basa en el consenso científico y éste no es unánime en relación al tiempo exacto en el que llegaría el punto sin retorno.

Si como vengo diciendo la relación entre política y medio ambiente hoy es más relevante es porque tenemos un problema medioambiental global importante: el cambio climático. Nos referimos a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Sabemos que desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Esta quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. En este contexto, lo ideal sería mantener el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 °C porque nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, las políticas actuales apuntan a un aumento de la temperatura de 2,8 °C para finales de siglo.

En ese contexto, la COP28, es el reflejo de la relación entre política y medio ambiente: un diagnóstico claro de los problemas pero con unos tímidos resultados políticos. Sin embargo, esta vez la bisoñez del acuerdo final y la falta de compromiso de otras cumbres se ha sustituido por lo que puede ser el punto de partida del fin de los combustibles fósiles. Así, el acuerdo final de la Cumbre del Clima de Dubai pide a los países un “esfuerzo global” para dejar el petróleo, el carbón y el gas. Se trata de que las partes contribuyan a realizar esa ‘transición lejos de los combustibles fósiles’ y que se acelere en esa ‘década crítica’ si se pretende limitar el calentamiento global a los 1,5 º C previstos en la Cumbre de París. No sólo se declara el ‘Final de la Era Fosil’ sino que para conseguir este objetivo se cita entre las tecnologías que hay que acelerar, las energías renovables, la energía nuclear y la captura y almacenamiento de carbono. En cualquier caso es más bien ‘el principio del fin’, porque se propone una transición para dejar atrás los combustibles fósiles “en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la adopción de medidas en este decenio crítico, a fin de lograr el cero neto para 2050. Este principio del fin es un buen punto de partida.