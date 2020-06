Veinte años no es nada, decía el tango, pero un trimestre puede ser toda una eternidad. Cuando uno se ve obligado a estar confinado y además amenazado por un peligro anónimo o mudable, tal como un virus acechante o un Gobierno opaco e incoherente, tres meses son agobiantes. Pero todo llega y todo cambia. Y el mundo comienza a llenarse de color y cierta alegría que nos hace olvidar que otras amenazas acechan. Son muchos los cambios. No solo los que se han producido y van a seguir produciéndose por causa del coronavirus, sino los que de por sí, por el paso del tiempo, se han dado. Me vienen a la mente recuerdos de mi niñez, cuando con los amigos, en las Playas de la Misericordia, cogíamos almejas y coquinas en la arena bañada por el agua y nos las comíamos crudas. Nunca nos pasó nada. Ahora leo que todos los bivalvos que se recogen en nuestras costas tienen que ser depurados antes de ser puestos en el mercado para el consumo humano ¡Qué horror! Llegará un momento en que nada de lo que ingiramos sea natural.

Con el Covid-19 han venido cambios en nuestra vida que nos van a acompañar por un tiempo. Según dicen, hasta que se disponga de la correspondiente vacuna tendremos, legalmente obligados, que ir embozados, aunque seamos verbal y dentalmente inofensivos; pero como los canes deberemos llevar el embozo, léase mascarilla. Puede que dentro de unos meses surja una rebelión popular similar al motín de Esquilache.

También han cambiado las formas de hacer política. No deja de sorprender la reticencia del Gobierno a que la oposición quiera controlarle e incluso intente derribarle. Y sorprende en un Gobierno que llegó al poder derribando al anterior con una moción de censura y que, además, a su presidente no le dolieron prendas llamar corrupto a su antagonista en un debate público. La oposición está para acosar y controlar al Gobierno. Pero aquí lo que parece es que el Gobierno está para atacar ferozmente a la oposición en lugar de gobernar.

"La mujer del César no solo ha de ser honrada, sino además parecerlo" sentenció Julio César para divorciarse de Pompeya Sila. Eso debería haberle dicho el presidente Sánchez a su ministro Grande Marlasca porque, en la destitución del coronel Pérez Cobos, algo huele a podrido. Exactamente igual que en el nombramiento de su sustituto que ya es casualidad, y yo, como el detective de Aghata Christie, Hércules Poirot , no creo en las casualidades, que fuese el jefe de Aduanas en Barajas cuando el "caso Delcy".

Todo cambia y se acabaron, hace tiempo, los gobiernos serios, prudentes, parcos en declaraciones provocativas, coherentes y veraces. Tenemos un Gobierno que se ha venido distinguiendo por todo lo contrario y que, así, difícilmente puede mantener la confianza del pueblo al que gobierna. Refiriéndose a la revolución mexicana de Pancho Villa, me decía mi querido maestro Manuel Alcántara: "¡Qué se puede pensar de una revolución que se hace bajo el himno: Si Adelita se fuera con otro…". Y yo me acordé de él y de su comentario cuando escuché, en la tribuna del Parlamento, al presidente Pedro Sánchez gritar: ¡Viva el 8M!