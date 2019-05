Ya hay candidato al Balón de Oro

Bakú ha sido la panacea con la que devolverle al madridismo las ganas de vivir. Mientras se airean las desavenencias de Florentino con Sergio Ramos y su entorno, la capital de Azerbaiyán escenificaba un motivo para espantar los malos rollos y darle la bienvenida al próximo aspirante a Balón de Oro. Y es que hay que tener en cuenta que fichando por el Real Madrid aumentan las posibilidades de conquistar tan preciado galardón.

Ya que la explosión de Vinicius no pasó del penúltimo regate y que Brahim parece que sigue verde, la inminente llegada de Eden Michael Hazard ha hecho que el madridismo vuelva a ver cómo se le alegran las pajarillas. Tras la final de Bakú y los dos goles del belga, su nombre lo tendremos hasta en la sopa. Sopa de letras que acoge de muy buen grado cuanto concierne a la zona de influencia del Realísimo, sin que importe eso de que sus dos goles fueron los menos importantes.

Cuando el Chelsea ganaba por 2-0, Hazard hizo tercero y cuarto, pero qué más da. Con destino el Bernabéu, cuanto haga el futbolista belga tendrá una repercusión monumental para que inmediatamente su nombre figure como máximo aspirante al Balón de Oro. Es un grande, qué duda cabe, pero su figura se agigantará en cuanto se enfunde la camiseta del Mejor Club del Siglo XX para que, desde ya, la hagiografía madridista apueste por la candidatura del recién llegado.

Siempre me pregunté si la grandiosidad del club madridista se debía al gran espacio informativo que ocupa o si ocupa tanto espacio por su importancia. Los que tuercen por la causa creen que es por lo segundo y los que no, piensan que fue la desmesura informativa lo que ayudó a su crecimiento. ¿Alguien puede creer que, si Hazard no estuviera a punto de ser madridista, los diarios nacionales habrían dedicado nueve páginas al Chelsea-Arsenal? Un servidor cree que no.