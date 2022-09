El canon del agua

La consejera de Economía de la Junta, Carolina España, insistió ayer en una entrevista en la Cope que el Gobierno andaluz no cobrará en 2023 el llamado canon del agua. Un gravamen que pagan todos los vecinos con la tarifa para obtener ingresos de cara a mejorar las infraestructuras hídricas. La Junta con esta medida pretende dejar más dinero en el bolsillo de los andaluces y así ayudar a mitigar en algo el alza de los precios. Pero en una situación de sequía como la actual significa renunciar a unos ingresos de 140 millones de euros para combatir esa falta de líquido vital. La sequía también provocó ayer la intervención del presidente de Diputación, Francisco Salado, que reclama que se ejecute las obras pendientes desde hace tiempo. Salado, que es del PP, reprocha al Ejecutivo central su inactividad, incluso porque no autoriza actuaciones competencia de la Junta a las que debe dar luz verde. En el Parlamento, el socialista Juan Espadas registró una iniciativa similar. Claro que en este caso responsabiliza a la Junta que preside Juanma Moreno de no ejecutar ni siquiera las obras declarada de interés autonómico.