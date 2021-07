Tu cara me suena" -le dije, mientras caminábamos hacia el bloque de pisos en el que vivo-. Me sonrió. "Y a mí también me suena la tuya" -respondió, cuando entrábamos en el portal del bloque-. Poco después, tumbado en el sillón de mi casa, caí en la cuenta. "¡Coño, pero si es Mariano, el facha que vive en el 5º D!". Sin la mascarilla, no lo había reconocido. Embozado con la mascarilla ribeteada con la bandera roja y gualda y la leyenda "Soy español", Mariano me evocaba a esos patrioteros -en general, más oportunistas y filibusteros que mi vecino-, a los que Samuel Johnson calificaba de canallas ("el patriotismo es el último refugio de los canallas"). Y es que, ahora, después de 402 días, cuando nos habíamos acostumbrado a la fisonomía embozada de la gente, al dejar de ser obligatorio el uso de la mascarilla en lugares públicos, a algunos -familiares y amigos, incluidos- nos cuesta reconocerlos. Es lo que me sucedió con Mariano, que sin la mascarilla, parece un hombre bondadoso, aunque eso sí, desnortado y cazurro. Parecido a mí.

Hay algunos que tienen mucha cara, o mucho canto (o Cantó) en la cara, y que con mascarilla o sin mascarilla, difícilmente dejan de ser unos mercachifles sinvergüenzas, pero para la mayoría, la mascarilla ha sido el velo protector tras el cual hemos ocultado otro velo -la propia cara- un velo -nuestra cara- complejo, con el que mostramos (y a la par, ocultamos) a los demás los sentimientos y emociones, nuestras intenciones, la historia de lo que somos, como individuos únicos e irrepetibles, y la historia filogenética de nuestros ancestros. Ahí, en pocos centímetros, gracias a la contracción y relajación de unos cuarenta pequeños músculos que tenemos en la cara, podemos expresar toda clase de afectos: alegría, tristeza, amor y odio, repugnancia, miedo, sorpresa, confianza, enojo… Incluso una amplia gama de emociones tan sutiles como sí realmente hemos reconocido a alguien, o nos ha caído simpático o antipático. En fin, que en esos escasos centímetros se encuentra dibujada la historia de nuestras vidas, nuestros miedos y pasiones, los ratos de alegría y tristeza, las esperanzas, lo que queremos mostrar a los otros -para seducirlos, para que nos quieran, para que nos dejen vivir en paz, para que nos respeten…-, y también está lo que queremos ocultar a los demás (para protegernos, porque nos sabemos frágiles, o -por qué no decirlo- para engañar y poder así lograr mejor nuestros propósitos). Espacio a la par familiar y siniestro, de belleza convulsa, de historias íntimas y compartidas, el rostro humano puede ser el mejor espectáculo del mundo. Aprovechémoslo, ya sin mascarilla, y miremos a los demás a la cara. Y mejor aún, miremos nuestra propia cara en el espejo durante unos minutos. Es un gran ejercicio, una experiencia fascinante, a veces difícil; pues difícil resulta aceptarse a sí mismo (o aceptar a los otros). Tal vez, aprendamos así a ser condescendientes con nosotros mismos y con los otros (los propios y los extraños), a ser menos jueces y menos verdugos.