Una de las cosas que hemos esperado siempre los empresarios, emprendedores y gestores, ha sido la desburocratización de los sectores económicos. Cualquier gestión, permiso, licencia o autorización necesaria para realizar una actividad económica se pierde en la inmensidad de los tiempos en las administraciones del Estado. Conozco de primera mano cómo hemos perdido inversiones millonarias por dichas tardanzas. Y cuando, por fin, una administración como la Junta de Andalucía pretende poner remedio a esa rémora con el "Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía", viene el Gobierno y lo recurre.

Cierto es que no conozco las causas por las que entiende que el citado decreto no es conforme a ley o queda fuera de las competencias del gobierno autonómico, pero la lógica me dice que un decreto-ley en esta materia no puede ser tan importante como para recurrirlo. Algo que lleva a preguntarme: ¿Si el decreto-ley hubiese salido de la Generalitat de Cataluña, lo hubiese recurrido el Gobierno? He leído que la portavoz vasca de Podemos en el Parlamento de Euzkadi le ha preguntado al Lendakari el porqué de tanta prisa en convocar elecciones, estando, como estamos, aún con la pandemia amenazando. La prisa está clara. El lendakari sabe que se ha tenido que tragar el maremoto del coronavirus, pero no quiere que le pille el sunami que viene detrás que será previsiblemente más complicado desde la óptica política. Porque detrás de todo lo sucedido, los responsables políticos gobernantes, sean de la esfera que sean, van a tener que dar cuentas de los errores cometidos.

Pero el lendakari lo tiene claro. Si quiere elecciones este verano, las tendrá. Le basta con amenazar a Sánchez con retirarle el apoyo en Madrid y, además, los socialistas son socios de gobierno del PNV en el País Vasco, por lo que también estarán interesados en garantizarse el escaño antes del sunami.

Y hablando de sunami, me temo que la vuelta a la denominada normalidad va a estar bastante fuera de lo normal. El Gobierno de Sánchez, bastante azaroso por cierto, se ha estado preocupando más en ocultar y acallar sus errores que en no cometerlos o ponerle remedio a los cometidos. Si mirara un poco hacia su gestión con ojos críticos, vería menos brujas a quien echarles las culpas. Piense y analice: asunto mascarillas, test, sanitarios contagiados, caso residencia de ancianos, contradicciones, falta de información, censura, etc., etc. Este desastroso Gobierno, dejando aparte los errores cometidos, ya que la voluntariedad de haberlo hecho bien se le supone, está realmente gafado desde su inicio. Quiero acordarme de una señora mayor, contagiada de coronavirus, postrada en la cama, que su esposo para consolarla le decía: Cariño, no te preocupes que yo estoy a tu lado. ¿Recuerdas cuando estuviste tan mal en tu primer parto? Pues yo estuve a tu lado. ¿Y cuando te rompiste varias vértebras en una caída? Pues yo estuve a tu lado. ¿Y cuando aquella neumonía que estuviste tan malita? También yo estuve a tu lado. Siempre, en los peores momentos, he estado a tu lado, cariño. ¿Qué me dices? Que te vayas que eres un cenizo. Pues, presidente Sánchez, lo haga como lo haga, márchese porque es usted un cenizo.