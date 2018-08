Un chapuzón en alerta

Las medusas no se van. Y no lo harán hasta el martes, si las predicciones no fallan, porque el levante seguirá soplando en las costas de la provincia de Málaga, aunque ya lo hace con menos fuerza que en días pasados. Los bañistas podrán darse un chapuzón pero, eso sí, en alerta, según afirman los biólogos del Aula del Mar. Aunque, bien es cierto que siempre hay que seguir las recomendaciones de la bandera que ondee en la playa, porque los enjambres no se encuentran en todas las playas por igual.