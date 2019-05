Las claves en Diputación

Si aventurar un resultado en estas elecciones municipales es jugar a los magos, hacerlo con la Diputación no entra en competición. Hay dos comarcas claves: el partido judicial de Málaga y el de la Costa del Sol. En Málaga se juegan 16 diputados. Ahora mismo PP tiene 7, el PSOE 5, Ciudadanos 2, Izquierda Unida 1 y Málaga Ahora 1. Pero IU y Podemos van ahora juntos y si Ciudadanos mejora resultados e incluso Vox no se desinfla, los populares se verían perjudicados. En la Costa del Sol, Ciudadanos irrumpe en Marbella y Estepona, algo que no hizo hace cuatro años. Sin embargo Podemos e Izquierda Unida van por separado. Un galimatías a la derecha y a la Izquierda. En ese partido ahora mismo hay 9 diputados. El PP obtuvo 5, el PSOE, 3 e Izquierda Unida, 1. Puede haber baile en cualquier dirección. Los socialistas, pese a la crisis de Ronda, están seguros de que conservarán el escaño por esa comarca. En la Axarquía se juegan 3 puestos. El PP sacó 2 y el PSOE, 1. En Antequera se asignan 2 diputados ahora se lo reparten socialistas y populares. Pero en esa zona también Ciudadanos puede restar votos. Y Podemos e IU van juntos. ¿Quién gobernará? El que menos se espere.