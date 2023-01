En estas fechas, quiéralo uno o no, todo el mundo hace balance. Es la costumbre y, a cierta edad es difícil cambiar. Se balancea el año en lo económico, se hace balance político, se piensa en el tiempo que se ha perdido, en lo que se ha encontrado, en lo que no se debiera haber hecho, en lo que se hizo y fue positivo, en las relaciones que se dejaron de hacer, en los amigos que no hemos atendido, en los que se nos han ido y en los que ya no da tiempo de hacer nuevos. En fin todo se sopesa en la balanza del tiempo transcurrido durante el año que desaparece del calendario.

En ese ejercicio comienza uno a darse cuenta de que nada o para nada sirve crisparse con los acaecimientos. ¿Para qué el encabritarse por tal o cuál decisión de unos o de otros? Así que, de todos mis balances del año que se ha ido, solo me he quedado con las dos cosas importantes por las que me merece la pena vivir: la libertad, divina libertad, y la amistad, indispensable amistad.

Pero me vienen las dudas. ¿Me bastaría, para tener libertad, escribir su nombre en las paredes de mi ciudad, como decía el poeta Paul Eluard? O me bastaría con creer en aquellos versos que cantaba un rapsoda por las calles, rasgando las cuerdas de su guitarra: "No quiero ser poeta ni quiero cantar a la vida, no quiero amar a la tierra ni puede ser mi querida. Jamás soñaré felicidad, ni creeré en los sueños, ni tendré credulidad, nadie será mi dueño. Conseguiré el alma libre con la libertad de no creer, ni en el hombre con espíritu ni en el espíritu de su ser. Puede el pájaro enjaulado sentirse libre por pasar de su situación material. Por su pensamiento alejado, de la jaula que lo apresa, del carcelero que le aprisiona, de la vida sin frontera. De la muerte que le libera." La verdad es que nunca llegué a entenderlo del todo y nunca supe bien si era libre el que la cantaba, el pájaro o el carcelero. Pero sigo pensando que la libertad es innegociable en la vida.

La amistad ¿cómo vivir sin los amigos? Decía Epicuro que: "De todas las cosas que la sabiduría ofrece para vivir la vida en felicidad la más importante, con mucho, es la posesión de la amistad". Los clásicos dedicaron muchas alabanzas a la amistad y es por una razón, porque la amistad se basa en la libertad. El amigo, que según Aristóteles, "es un alma que reside en dos cuerpos" se elige libremente, sin que nos venga impuesto por razón alguna de parentesco o deber. La amistad no es una fórmula mágica. No se es amigo porque simplemente se quiera, la amistad es una fruta de larga maduración. Pero ningún tesoro llega a ser tan valioso ni tan apreciado ni tan necesario en la vida como la posesión de un buen amigo.

Y para cerrar mi balance voy a recordar a mis amigos, recordando a uno en nombre de todos, al maestro Manuel Alcántara cuyo sentido de la amistad fue proverbial. Tal que en vida escribió de sus amigos muertos: "Dan ganas de dejarlo todo por irse / a buscarlos. Conozco ya el camino: / Se va por el atajo de morirse".