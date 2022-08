El cupón de la Once y los virus

L A ONCE dedicará el sorteo del próximo jueves al XVI Congreso Nacional de Virología que se va a celebrar en Málaga del 6 al 9 de septiembre, donde se debatirá sobre los avances y los retos de la virología actual y se abordará la diversidad que caracteriza el estudio de los virus en los ámbitos humano, veterinario y vegetal. El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, presentó ayer al presidente del Comité Organizador del Congreso, Jesús Navas, la imagen del cupón, que estará presente en cinco millones de boletos. Luque se felicitó porque Málaga sea el epicentro de la discusión científica "en un momento histórico de máxima concienciación social sobre el impacto de los distintos tipos de virus en nuestras vidas". El director de la ONCE aprovechó también para dedicar este cupón a los profesionales sanitarios que "con su capacidad, dedicación y entrega tanto contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas". El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros.