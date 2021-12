Que decida el otro

La pandemia, entre otras numerosísimas cuestiones, ha dejado muy claro que las administraciones, según el momento, prefieren derivar las cuestiones más espinosas o comprometidas para no mancharse mucho. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, está harto de repetir, y no le falta razón, que cómo es posible que en España haya 17 formas distintas de gestionar la pandemia en función de las medidas que adopte cada comunidad. Sin embargo, ese argumento queda invalidado cuando ayer el propio Bendo pidió a los ayuntamientos que "tomen la decisión más correcta" ante la inminente celebración de cotillones y fiestas de fin de año el próximo 31 de diciembre y cabalgatas de Reyes el próximo 5 de enero. Y, claro, los alcades se encuentran ahora conla patata caliente de tomar una medida impopular como es la cancelación de una cabalgata. Y se preguntarán si la Junta no es valiente para tomar esta decisión, ¿por qué la van a tomar ellos? A lo mejor, más de uno, debería de aprender del alcalde de Aznalcóllar, el único, por ahora, en Andalucía que se ha atrevido a suspender la cabalgata por la evolución de la pandemia y la explosión de los contagios. Que se manche otro.