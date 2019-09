Recientemente, un grupo de profesionales de la salud mental de EEUU denunciaban públicamente la grave inestabilidad emocional del presidente Trump. Sus palabras y actos -según estos expertos- lo incapacitarían para servir con seguridad a los intereses del Imperio. Recalcan estos profesionales la enorme dificultad que muestra Trump para tolerar opiniones diferentes de las suyas, las rabietas y la falta de empatía, así como la tendencia a distorsionar la realidad con el fin de adaptarla a su estado psicológico. Bueno, yo también añadiría alguna otra gratia del presidente.

Esta es la noticia que nos llega del Imperio. Aquí, en la Hispania -me refiero a la Hispania Ulterior Baetica, la Hispania Citerior Tarraconensis, a una buena parte de la Hispania Ulterior Lusitania, así como a las provincias de Carthaginensis, Gallaecia y Balearica. Las Canariis in insulis, como siempre, se integraron una hora más tarde (en términos históricos)-. ¡Ay, esta vieja Hispania tiene ya tantos siglos a sus espaldas! ¡Tanta sabiduría acumulada! Lo cierto es que, como iba diciendo, afortunadamente en Hispania el decir de los políticos ¡sí, créanselo! es menos cruel y desconsiderado, es un decir menos tonto.

Un ejemplo -no lo tomen en sentido partidista, lo que sucede es que las declaraciones del presidente de la Hispania Ulterior Baetica, Juanma Moreno, a propósito del brote de listeriosis, me lo pone a güevo-. Dice el presidente Juanma -cita textual- que el brote "no me deja dormir". Y se queda tan pancho. El significado de la frase es claro. Un buen psicofármaco inductor del sueño podría resolver el síntoma del malestar del presidente. Pero esa no es la cuestión. Los presidentes -cuando no pretenden epatar- no cuentan sus problemas de sueño (ni ningún otro problema supuestamente psicológico) públicamente. Sin embargo, el sentido de la frase sí resulta más creíble, y sucintamente se podría expresar así. "Los problemas que nos está creando la listeriosis, desde un punto de vista político -no puede ser de otro modo-, me preocupan ¡A ver si metemos la pata!" Todavía resulta más revelador si nos interrogamos por la intención de la frase: "Hemos metido la pata, o parte de la ciudadanía percibe que la hemos metido -las declaraciones del consejero de salud, la tardanza en responder, yo en la Gallaecia comiendo conchyliorum…-, así que con el supuesto insomnio que me humaniza, exagerando un poco, a ver si muevo a la piedad (al perdón) y contrarresto..."

Ya ven, frente al decir petulante, maleducado, engreído y repleto de claras falsedades del jefe del Imperio, aquí en Hispania, jugando con el significado, el sentido y la intención, podemos producir un decir menos tonto, aunque tal vez más melodramático (¡el regusto por el sufrimiento que desde la más temprana infancia nos insufló la "culpa" católica!).