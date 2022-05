El Real Madrid gana la final de la Champion League frente al Liverpool y coloca en sus vitrinas la decimocuarta Copa de Europa. Poder exponer más copas que las que poseen todos los equipos de la liga inglesa juntos es digno de orgullo. No solo para los aficionados del Real Madrid, sino para todo el futbol, y el deporte en general, español. No soy hincha del Real Madrid, ni de ningún equipo en especial, aunque me gusta el futbol si lo que se juega en el campo tiene interés, pero hacer lo que han hecho los blancos tiene un mérito que debe enorgullecernos a todos los españoles. Claro que siempre habrá gente que confunda al Madrid con Franco o con la derecha casposa. Quizá, o me lo parece a mí, por eso la mayoría de quienes piensan en clave de izquierdas son del Barça. Y ¿es posible que sea por eso que el presidente del Gobierno haya puesto excusas para no estar en París? ¿Le joderá que haya ganado la Champion League el equipo más representativo de la Comunidad que ha votado mayoritariamente a Ayuso? Vaya usted a saber. De todas formas ¡Enhorabuena, Real Madrid!

De vez en cuando, aunque dedico gran parte de mi tiempo de lector a la poesía, hago alguna incursión por la filosofía, especialmente por la obra de pensadores o escritores que me resultan intrigantes, tales como Kierkegard o el enigmático Franz Kafka. El escritor bebe del filósofo la fuerza del absurdo. Un absurdo como la muralla china de Kafka que se manda hacer en tramos de 1.000 metros, discontinuos, para darle un fin a la obra de los hombres ya que no cumple su fin como muralla. Estas cosas me vienen a la mente cuando conozco de absurdos como las explicaciones de Pedro Sánchez, en el Parlamento, sobre el caso Pegasus. De la hora dedicada a dar las correspondientes explicaciones del espionaje, dedicó casi la mitad del tiempo a hablar de la corrupción del PP en tiempos de Mariano Rajoy. O sea, tan absurdo como hacer una muralla fragmentada. ¿Es o no kafkiano?

El discurso de la precampaña andaluza, del presidente y su escudero, Espadas, es igual además de curioso. En Sevilla arremeten contra el PP por la corrupción sin acordarse de que el PSOE ha cosechado durante cuatro décadas al frente de la Junta, condenados a prisión y/o inhabilitación, a dos presidentes, un vicepresidente, cinco consejeros, tres viceconsejeros y siete directores y secretarios Generales de la Junta de Andalucía. Eso que sepamos hasta ahora.Esperemos que cuando entremos en campaña nos ofrezcan cosas concretas y soluciones a los problemas de Andalucía. De momento tan solo Bendodo nos ha hablado a los malagueños de la "autovía del agua", la carretera Málaga-Ronda-Campillos, la ampliación del Metro hasta el PTA y el Hospital Pascual. Algo es algo.

Me viene a la mente que en Milán, en la Plaza degli Affari, se encuentra el edificio de la Bolsa de Valores más importante de Italia. En el centro de dicha plaza hay una escultura denominada L.O.V.E., acrónimo de Amor, Odio, Venganza y Eternidad, vulgarmente conocida por El dedo, obra del escultor Maurizio Cattelan. Dicha escultura, dedicada a la Bolsa y de unas dimensiones considerables, representa un puño cerrado con el dedo corazón tieso mirando al cielo. ¡Magnífica! Por su ejecución y por su mensaje. No estaría mal hacer una reproducción para colocarla frente al Palacio de la Moncloa.