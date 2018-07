Te den morcilla

Como le digo, vecino, no van a quedar ni los gatos. Ayer talaron el árbol que había en la esquina de calle la Bolsa con Don Juan Díaz. No daba sombra pero tampoco molestaba. Al parecer, estaba enfermo y los técnicos municipales decidieron aplicarle la eutanasia para no verlo sufrir. Preguntada la pobre planta, se quedó de palo sin saber qué decir. Lo había visto todo en su corta vida y nada le sorprendía ya. No como a nosotros, que tenemos que ver para creer. Y es que fue solo hace unos días cuando, al subir por calle Granada a eso de las dos, vi como una patrulla de los municipales abría la marcha a la penitencia de turistas que colapsaban esa arteria obstruida, metros más arriba, por el colesterol de las terrazas de bares y restaurantes. Perplejo ante la falta del enésimo Cristo extemporáneo que justificase tamaña aglomeración, observé que la música que tronaba en mis oídos no era una marcha procesional, sino un tema de Sting. Ejecutado con una guitarra eléctrica y una improvisada batería de cubos de plástico, provocaba palmas de acompañamiento entre la parroquia de la terraza del irlandés de la plaza del Carbón. No podía ser de otra forma. El coche patrulla se detuvo. Un agente quedó en retaguardia mientras que el otro, seguramente un melómano, se adelantó, esperó respetuosamente a que finalizase la ejecución, saludó reglamentariamente a los artistas e intercambió unas breves palabras. De inmediato, el solista manipuló con rauda presteza el amplificador de su guitarra ante la satisfacción del policía, que tras volver a saludar, se retiró por donde había venido. Nuevo toqueteo al amplificador, cuyos decibelios se mantuvieron intactos, y un tema de Coldplay hizo el regocijo de la cohorte de sonrojados guiris, que en lucha con unas garras de cerveza, improvisaron unos descoordinados pasos de baile. Misión cumplida: el repertorio de los músicos callejeros de Málaga no es como el de otras ciudades que se limita a los clásicos. Hace unos años, a un buen amigo, amante de la buena música y del mejor jazz, se le instaló un saxofonista debajo del octavo en el que tenía su oficina. "Ya ves, Antonio. Este toca bien", afirmaba Julián unos meses antes de debatirse entre mudarse o regalarle un casete del Fari. "No es que no me guste como toca-me confesó-, es que la música es como la morcilla de Burgos, cuando te ponen la misma durante tres meses en el almuerzo, terminas hartándote".