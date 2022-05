Con el deporte en Palmilla

El PSOE ha exigido al Ayuntamiento de la capital "mayor implicación con el deporte base" en el distrito de Palma-Palmilla, donde varios clubes infantiles que rozan "el millar de niños que practican baloncesto y fútbol sala están de prestado en centros educativos, temiendo cada año que no haya renovación". Solicita que "no se deje a los clubes pequeños de Málaga con la incógnita de qué hará el año próximo. Málaga ha apostado por convertirse en Ciudad Europea del Deporte, pero lo cierto es que no está equipada para ello", aseguran los socialistas.