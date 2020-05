El desfase

Admito que esto de las fases no lo tengo nada claro. Así que lanzo unas preguntas por si alguien me puede ayudar. ¿Cuál es la fase en la que la gente deja de tener siete másteres en epidemiología? ¿Cuál es la fase en la que la tantos se autocapacitan más que el presidente del Gobierno o Fernando Simón? ¿Cuál es la fase en la que los policías, en vez de echar a los inconscientes de la playa con avisos por megafonía les ponen las multas que se merecen? ¿Cuál es la fase en la que llegan las ayudas a los autónomos y los que están temporalmente despedidos empiezan a cobrar? ¿Cuál es la fase en la que algunos empresarios desalmados no intentan camuflar la palabra ERE añadiéndole una T? ¿Cuál es la fase en la que el gremio de los políticos anuncia el porcentaje de recorte en sus dietas y prebendas?

¿Y cuál es la fase en la que muchos ciudadanos se ponen la mascarilla en la calle y dejan de quitarse la máscara en las redes? ¿Cuál es la fase en la que se asume que Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana no son los gurús de la información en la pandemia? ¿Cuál es la fase en la que gente empieza a pensar por sí misma en vez de aferrarse al comentario con más retuits? ¿Cuál es la fase en la que los ciegos entienden que ser de un partido u otro no significa que los suyos lo hacen todo muy bien y los rivales todo mal? ¿Cuál es la fase en la que dejamos de echar las culpas de todo al Gobierno en vez de ser responsables ahora y depurar responsabilidades cuando hayamos salido de esta pesadilla? ¿Cuál es la fase en la que se nos explica por qué unas comunidades sí y otras no sin aplicar la misma vara de medir? ¿Cuál es la fase en la que entendemos que todo no es o plazas abarrotadas de irresponsables o ciudades que son sumamente perfectas?

¿Cuál es la fase en la que en los grupos de Whatsapp los amigos dejan de pelearse por políticos que nunca han pensado en ellos ni nunca pensarán? ¿Cuál es la fase en la que vais a dejar de politizar cualquier comentario? ¿Cuál es la fase en la que algunos dirigentes y padres comprenden que un colegio no es un parking de niños sino un potencial foco de rebrote este verano? ¿Cuál es la fase en la que madrileñas que ahora se llenan la boca pidiendo coherencia piden perdón por ser precursoras del 8-M? ¿Cuál es la fase en la que los laístas y loístas de Madriz asumen el ridículo por acusarnos de decir er coronaviru cuando sabemos perfectamente cómo se escribe? ¿Cuál es la fase en la que los vecinos que siempre se escondían para no saludar ahora no saben respetar la distancia social? Y, sobre todo, ¿cuál es la fase en que rompemos ya con ese yugo de vivir en nuestro país como el de la dos Españas para entender que es una sola la que lucha contra el Covid-19? Yo no entiendo nada, todo me parece un desfase.