La desigualdad se queda en Los Asperones pese a la pandemia

Aunque es una crisis mundial, como suele ser, no afecta igual a todos. El confinamiento no es igual en una casa con jardín que en una chabola de Los Asperones; no es igual para quien mata el tiempo con Netflix que para quien no tiene ni siquiera electricidad. A las afueras de Málaga capital, en el colegio María de la O, ayer se repartieron lotes de alimentos para los 101 niños del centro y otros tantos vecinos de la barriada se desplazaron al distrito cercano del Puerto de la Torre para recibir comida. La pandemia no aleja las desigualdades, las acentúa.