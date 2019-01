La deuda de Andalucía

No es Andalucía la deudora, sino la Junta que la ha gobernado estos años. Un acreedor es, sin duda, Antonio Burgos, al que por razones ignoradas, año tras año y así durante 36, se le ha negado concederle la medalla de Andalucía, o nombrarle hijo predilecto. Y eso que no le costaba nada, porque, si al principio daban una medalla de oro o plata, desde hace años son sólo "medallas de Andalucía" y bien lo sé yo porque tengo la 129ava parte de la concedida al primer Parlamento de Andalucía. En Diario de Cádiz del pasado domingo, Fernando Santiago, escribía de esta deuda, porque se ha publicado que este año recibirá esta distinción Antonio Martín, destacado autor del Carnaval y, reconociendo lo merecido de la distinción, mostraba su esperanza de que el cambio de gobierno permita pagar la vieja deuda con Burgos. Yo me sumo de todo corazón a esta propuesta de Fernando, porque desde fines de 2004 que escribo en Diario de Cádiz, y desde 2006 en los otros periódicos del Grupo Joly, compruebo gracias a la memoria de internet que en 24 de los artículos escritos, o me he quejado de esta falta de reconocimiento o he puesto de relieve el amor de Antonio a esta Andalucía y a Cádiz.

En un artículo que publiqué en febrero de 2009, cercano al día de Andalucía, recordé que el gaditano-ceutí presidente de la Junta, Manuel Chaves, había tenido 18 ocasiones para proponerlo al consejo de gobierno y nunca le encontró mérito suficiente, pese a que Antonio había publicado Andalucía ¿tercer mundo? Cuando lo escribí recordaba que don Manuel Clavero tuvo que esperar 16 años para lograr esta distinción y fue Antonio Burgos el que comentó que su nombramiento debió de hacerse en cuanto el profesor dimitió como ministro para que Andalucía tuviera una autonomía plena. Chaves, que es buena persona, me ha perdonado que yo atribuyera su falta de reconocimiento a Antonio Burgos a que este había escrito que su cara le recordaba al escudo del Barcelona FC. De su predilección por Cádiz tengo escritas tantas referencias las reservo para escribirlas el sábado.

También a mí me parece muy bien la propuesta de la medalla a favor de Antonio Martín. Él recordará que en noviembre de 2015, después de que Burgos presentara su libro Rapsodia Española, en unión de Fatou y Quico Zamora, estuvimos en la trastienda de José Mari, de la calle la Torre, en un encuentro del que no me puedo olvidar.