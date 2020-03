El día después

El mar no sabe que se ha decretado el confinamiento. El mar no sabe que el mal se expande a través del contacto, de los besos, de las caricias. Él sigue besando y abrazando la playa que siempre busca. Lo veo con envidia desde mi ventana. Y mientras, el Gobierno nos conjuga el verbo confinar cuando el pueblo espera que le conjugue algo con final.

Quisiera escribir de mis playas de El Palo, de mi Málaga, de las torres del puerto, de las interminables obras del metro, del sempiterno proyecto del cauce del Guadalmedina, de la pujanza cultural de la capital, en fin, me gustaría escribir de lo cercano, de lo que acaece en nuestro entorno; pero resulta que todo eso, todo lo que supone nuestra vida, como nosotros mismos, está confinado y aletargado, invernando hasta que pasen o mueran las perversas miasmas que vinieron de Oriente. Por tanto, como todos los demás, no puedo evitar escribir de la pesadilla que estamos viviendo en toda España y en el mundo.

Esta pandemia es una pesadez para nosotros, pero será una pesadilla para el Gobierno. Y digo esto porque nos está facilitando muchísimo tiempo para pensar. Y cuando la gente piensa y se informa siempre es malo para el que gobierna, especialmente si gobierna mal. Porque las reflexiones le llevan a uno a hacerse muchas preguntas. Preguntas que, en su momento, querremos que nos las contesten y, en su caso, que se depuren responsabilidades, porque esto es muy serio, demasiado serio, hay de por medio miles de muertos.

El tiempo de aislamiento e inquietud nos hace repasar la memoria histórica, pero no la de hace ochenta años, sino la de hace tan solo dos meses. Desde el mes de enero a marzo. Y comienza uno a hacerse preguntas con la cronología de la pandemia por delante. Sabemos por las declaraciones, tanto del ministro, Pedro Duque, como del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que desde enero el Gobierno conocía de la gravedad de la enfermedad, sin embargo ¿por qué se dejó circular sin control a los pasajeros procedentes de zonas de riesgo? Y ¿por qué, el 26 de febrero, Sanidad les dice que "pueden hacer vida normal? Si el día 1 de marzo, Sanidad prioriza la reconstrucción de las cadenas de contagio y el día 2 contempla posibles restricciones ¿cómo es posible que el Gobierno autorice y sea principal incitante de las masivas manifestaciones del día de la mujer? ¿No podían haberse aplazado? Y ¿cómo no se previó la provisión de material sanitario necesario para luchar contra la pandemia? Y ¿por qué en un decreto de emergencia se cuela de soslayo a Pablo Iglesias en el CNI? ¿Y por qué el vicepresidente no guarda cuarentena como los demás? Y ¿…?

Si por un muerto que hubo en la crisis del ebola, Sánchez pidió fervientemente la dimisión de Rajoy ¿qué se ha de pedir para él con casi dos mil muertos sobre sus espaldas? Ya llegará el día de después señor Sánchez.